Revelan la ciudad del País Vasco que ha elegido Emma García para cerrar sus vacaciones

Emma García ha revelado dónde terminará sus vacaciones y ha causado un gran revuelo entre sus seguidores. La presentadora, que comenzó su verano en Cádiz junto a Paz Padilla, ha decidido hacer una escapada a su tierra natal. Finalmente, Emma confirmó que se encuentra en San Sebastián, en el País Vasco, donde busca desconectar antes de volver al trabajo.

A través de Instagram, la presentadora compartió varias fotos mostrando su alegría y tranquilidad. “Apurando y desconectando… en casa”, escribió junto a las imágenes. También agradeció a sus fans el cariño recibido, destacando lo afortunada que se siente por su apoyo constante.

| Telecinco

Las fotos fueron tomadas en la zona del Aquarium de San Sebastián, un museo dedicado al mundo marino. Emma lució un top palabra de honor blanco y pantalones beige holgados, buscando comodidad y frescura. Completó el look con un sombrero de rafia y una riñonera rosa palo, elegante y práctica para pasear por la ciudad.

San Sebastián no es solo un destino turístico para Emma, sino su ciudad natal. Aunque vive en Madrid con su marido y su hija, Uxue, siempre que puede regresa a casa. Allí disfruta de su familia y de la vida más tranquila que le ofrece su tierra.

Durante su estancia, ha podido reconectar con sus raíces y aprovechar el tiempo para descansar. La ciudad ofrece paseos por la playa, visitas al casco antiguo y la posibilidad de disfrutar de la gastronomía local. Estos días le permiten recuperar energías y cargar pilas antes de retomar su rutina laboral.

Emma García exprime su excursión al País Vasco

Emma ha compartido también momentos de ocio junto a su familia, desde paseos por el puerto hasta visitas a cafeterías y terrazas. Sus fotos reflejan alegría y cercanía, mostrando a sus seguidores cómo disfruta de cada instante. Su naturalidad ha conquistado a quienes la siguen y comentan cada detalle de su verano.

La presentadora combina su descanso con su actividad en redes sociales, manteniendo contacto con sus fans. Cada publicación refleja un momento de relajación y felicidad familiar. Esto demuestra que, incluso en vacaciones, Emma no deja de lado la cercanía con su público.

| Telecinco

San Sebastián tiene un componente emocional importante para Emma, que le permite reencontrarse con su pasado y disfrutar de su ciudad natal. La tranquilidad del entorno contrasta con la intensidad de su vida en Madrid. Estos días son clave para fortalecer la relación con su familia y disfrutar de su hija.

Emma ha cerrado su verano con una sensación de bienestar y alegría. Su paso por la ciudad ha quedado reflejado en imágenes llenas de luz y felicidad. Sin duda, esta escapada le ha permitido desconectar y prepararse para su regreso a la televisión.

Con el final de las vacaciones cerca, Emma García se prepara para volver a Madrid y retomar su trabajo con energía renovada. La combinación de descanso, familia y reencuentro con sus raíces ha sido clave para su bienestar. Sus seguidores esperan verla pronto en pantalla, reflejando la serenidad que le ha aportado San Sebastián.