El truco de belleza de Aitana del que todo el mundo habla: viene de Corea

Pocas cosas fascinan tanto en el mundo celebrity como descubrir los secretos de belleza detrás de una piel radiante. Recientemente, Aitana Ocaña ha revelado una rutina facial que ha despertado todo tipo de reacciones, no solo por su efectividad, sino por su origen: el skincare coreano. La cantante catalana, ahora de 25 años, ha admitido que no disfruta aplicándose crema, pero aun así adopta fielmente este ritual que le proporciona un brillo natural.

Revelación en Vogue y viralización en redes

La noticia saltó cuando Aitana protagonizó un vídeo para Vogue España, narrando paso a paso su rutina de skincare. En él confesó: “Últimamente, me he obsesionado con la limpieza facial coreana. Me gusta mucho, aunque la odio hacer”. Poco después, ese fragmento se compartió en TikTok, alcanzando millones de visualizaciones y comentarios halagadores: “Tiene la cara más bonita de España” o “Belleza auténtica y natural”.

Sumado a esto, medios especializados como Mejor con Salud han detallado la rutina en cinco pasos adaptados al skincare coreano. Salió a la luz una versión más reducida pero eficaz del ritual tradicional de 10 pasos.

| Google Imagenes, Canva

Pasos que siguen su versión adaptada de la K‑Beauty

Aitana explica que comienza con la doble limpieza: primero un limpiador oleoso para eliminar maquillaje y protector solar, luego un gel o espuma para eliminar restos e impurezas. Este es el paso que considera clave para lograr ese “efecto de cara brillante”. Después aplica tónico facial, un producto que, según cuenta, le encanta porque “te deja la cara brillante”.

A continuación, utiliza sérum facial y contorno de ojos. El sérum aporta luminosidad; el contorno, hidratación específica en la zona del ojo sin exceso de producto. El ritual concluye con crema hidratante aplicada en cuello y escote. Curiosamente, evita ponérsela en la frente para no engrasar su flequillo, un toque personal que ha compartido con humor y realismo.

Autenticidad frente a rumores

Aitana se mostró muy clara sobre los rumores de retoques estéticos: ha afirmado que nunca se ha operado y que su aspecto actual proviene de su propia rutina y maquillaje natural. “La gente estaba acostumbrada a verme sin maquillar en Operación Triunfo… yo estoy a favor de que cada uno se haga lo que quiera, pero yo nunca me he hecho nada”. Sus seguidores en TikTok celebraron esa sinceridad: “La belleza natural se le queda corta”.

| @aitanax

Expertas en dermocosmética avalan su enfoque: Celia Campos ha recordado que los tratamientos básicos son indispensables y no deben intercambiarse. Aitana adopta lo esencial de K‑Beauty sin saturar su rutina de productos.

Un análisis equilibrado de su enfoque

Lo más llamativo de esta rutina es su simplicidad adaptada. La K‑Beauty suele proponer hasta diez productos, pero la cantante simplifica el ritual priorizando los básicos que sí cumplen una función clara. Limpieza profunda, hidratación equilibrada y protección. Reflexiona sobre cómo ese enfoque minimalista puede ofrecer resultados sin convertirse en tedioso o costoso.

Además, su actitud honesta —admite que odia aplicarse crema, pero que lo hace por el beneficio— humaniza aún más esa perfección visual. Esa franqueza ha generado cercanía e interés real entre sus fans.