Tomás Roncero carga contra Joan Laporta: 'En el Real Madrid...'

El fútbol español vive un momento convulso donde cualquier declaración de peso se convierte en dinamita. Las tensiones entre clubes, dirigentes y árbitros no son nuevas, pero resurgen con especial intensidad cuando se acercan los tramos decisivos de la temporada. En este escenario cargado de suspicacias, una entrevista reciente ha puesto sobre la mesa reflexiones que no han pasado desapercibidas.

Roncero revive viejos fantasmas en Tenerife y apunta al favoritismo arbitral

Tomás Roncero, una de las voces más reconocidas del madridismo mediático, atendió a The Objective para charlar sobre la actualidad y sobre su personaje periodístico. Por ejemplo, repasó episodios históricos que, en su opinión, marcaron un antes y un después. Recordó las dos Ligas perdidas en Tenerife en 1992 y 1993, con arbitrajes que calificó de "escandalosos" contra el Real Madrid.

También subrayó la actuación de García de Loza y Gracia Redondo, a quien bautizó con sarcasmo como “Desgracia Redondo”. Aquel periodo, según su relato, supuso la base de lo que en el diario As bautizaron como “Villarato”, un sistema que, luego, encontró su máxima expresión en el caso Negreira.

El nombre del linier Puentes Leira volvió a surgir en su argumentación. Roncero recordó que tras anular un gol legal a Luis Milla terminó formando parte del Comité de Designación Arbitral durante tres décadas. “Te equivocas gravemente y le quitas una Liga al Madrid, pero luego eres premiado”, lamentó. Esa situación, insistió, muestra cómo el sistema premia a quienes perjudicaron al club blanco.

El nuevo modelo arbitral tampoco convence al periodista madridista

Roncero extendió sus críticas al presente y cargó contra el reciente modelo del Comité Técnico de Árbitros. Señaló la llegada y marcha precipitada de Chema Alonso, especialista en inteligencia artificial, como un ejemplo de la presión que rodea al Real Madrid. “No iba a estar en la sala VOR, pero le obligaron a dimitir en dos semanas”, explicó. En contraposición, recordó que en el caso Negreira, de una gravedad mucho mayor, nadie dio un paso atrás.

Para reforzar su argumento, el periodista se apoyó en cifras. Bajo la dirección de Fernández Borbalán, actual responsable del CTA, el Barça ganó el 90 % de sus partidos, mientras el Real Madrid apenas alcanzó un 55 %. Añadió que Prieto Iglesias, su mano derecha en el VAR, estuvo cerca de descender a SegundaB en su etapa como árbitro, pero fue inexplicablemente salvado y después ascendido a Primera División.

La visión de Roncero sobre Laporta frente al modelo Florentino

En su análisis sobre los presidentes de los dos grandes clubes, Roncero fue tajante. Calificó a Joan Laporta como un “bon vivant”, capaz de despertar simpatía incluso en quienes lo critican públicamente. Reconoció que en sus encuentros personales con él, siempre recibió cercanía y afecto. Sin embargo, no dudó en señalar que en el Real Madrid habría durado apenas seis meses. “Los culés le perdonan sus pecados capitales, pero en el Madrid eso no sería posible”, aseguró.

A la vez, defendió que Florentino Pérez encarna el modelo perfecto para el club blanco: una figura institucional que proyecta respeto, señorío y estabilidad económica. Resaltó la transformación del Santiago Bernabéu, que describió como “la octava maravilla del mundo”, para reflejar el poder de gestión del presidente.