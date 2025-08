Anuncio urgente del Athletic Club por la lesión de Oihan Sancet

En el fútbol, una pretemporada puede cambiar en cuestión de segundos. El Athletic Club, que afronta con ilusión una temporada histórica con regreso a la Champions League, ha recibido una noticia que podía marcar el rumbo del verano. Las alarmas saltaron tras el último amistoso, dejando en el aire la disponibilidad de uno de los jugadores más determinantes del esquema de Ernesto Valverde. El parte médico ha traído alivio, pero también una preocupación renovada para el cuerpo técnico y la afición.

Sancet, baja para el inicio de Liga y Champions: Valverde pierde a su hombre clave en el ataque

El susto llegó en Anfield. Oihan Sancet, tras un lance desafortunado con Szoboszlai, tuvo que retirarse del terreno de juego entre gestos de dolor. El silencio en la expedición rojiblanca era absoluto, temiendo lo peor. El historial del navarro —con cuatro lesiones la temporada pasada y 16 partidos perdidos— añadía dramatismo al momento. Esta vez, las pruebas confirman una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Por fortuna, el cruzado no está afectado.

El comunicado oficial no especifica el grado exacto, pero fuentes médicas aseguran que se descarta el peor de los escenarios. Sancet no podrá empezar la Liga ni las primeras jornadas de la Champions, pero su ausencia no se alargará más allá de dos meses salvo complicaciones, según el AS. Es, sin duda, un contratiempo importante para un Athletic que quiere empezar fuerte en San Mamés y Europa.

El Athletic evita el drama total: otras lesiones y la gestión de un verano accidentado

Las noticias médicas han sido intensas en Lezama estos días. No sólo Sancet ha encendido las alarmas. Unai Egiluz, central renovado recientemente, ha visto confirmados los peores presagios: rotura del ligamento cruzado anterior y baja para casi toda la temporada. Beñat Prados sufre una lesión muscular de grado moderado y está pendiente de evolución. Aitor Paredes también arrastra molestias, aunque podría estar disponible pronto. En el caso de Yuri Berchiche, el golpe recibido ante el Liverpool no reviste gravedad y estará listo para el estreno liguero.

El cuerpo técnico se enfrenta así a la difícil tarea de reajustar su hoja de ruta. Valverde pierde a su máximo goleador y cerebro ofensivo justo cuando el calendario exige máxima concentración y una plantilla profunda. El relevo de Sancet será uno de los temas del verano en Bilbao, con la necesidad de que otros futbolistas den un paso adelante mientras dure su recuperación.

Oihan Sancet se ha consolidado como el gran referente ofensivo del Athletic. Su capacidad para jugar entre líneas, llegar al área y crear peligro le han convertido en un jugador insustituible para Valverde. Pero las lesiones vuelven a lastrar su continuidad justo en el año más exigente para el club en una década. La pasada temporada ya estuvo marcada por problemas físicos, y ahora la preocupación es que la dinámica se repita.

El club confía en que el tiempo de baja se acorte, pero tampoco quiere forzar plazos y arriesgar una recaída. El trabajo de recuperación, tanto médico como psicológico, será clave para que Sancet vuelva al nivel que le hizo brillar en la última Liga.