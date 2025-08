Florentino Pérez ya tiene oferta definitiva por Rodrygo: Xabi también lo sabe

En el fútbol, nada permanece quieto mucho tiempo. El Real Madrid, campeón de todo hace solo unos pocos años, vive ahora uno de esos veranos en los que una pieza importante puede cambiar de aires. El futuro de Rodrygo ha pasado de ser tabú a convertirse en el gran tema de debate en Valdebebas. Tras un Mundial de Clubes que ha dejado huella en la plantilla, las decisiones de Xabi Alonso y el movimiento en los despachos marcan el ritmo de una operación que podría sacudir el mercado de fichajes.

El Mundial de Clubes y el nuevo rol de Rodrygo: menos minutos, más dudas sobre su continuidad

La situación de Rodrygo en el Real Madrid ha dado un giro tras la llegada de Xabi Alonso. Si bien fue titular en el debut del Mundial de Clubes ante el Al-Hilal, su protagonismo fue cayendo partido tras partido. En los seis encuentros del torneo, sólo sumó estos 65 minutos en el primero y apenas apareció en otros dos en los tramos finales. Tres partidos sin pisar el césped y dos apariciones testimoniales han dejado al delantero brasileño en una situación inédita: por primera vez desde su llegada, no tiene asegurada ni la titularidad ni un papel clave en el once.

Xabi Alonso apuesta por un sistema de dos delanteros, donde la competencia es máxima. Con Gonzalo intocable, Vinicius, Mbappé, Endrick, Arda Güler, Brahim y Mastantuono, el margen para Rodrygo es mínimo. El brasileño empieza a asumir que continuar en Madrid será un reto mayor que nunca.

| Real Madrid

La Premier League entra en escena: el Tottenham lidera las negociaciones, Liverpool y Chelsea esperan su oportunidad

Según ha informado MARCA, el Real Madrid ha comenzado a recibir propuestas formales por Rodrygo. El club blanco, fiel a su política, no piensa regalar a su atacante. La cifra de salida se sitúa entre 70 y 80 millones de euros, una cantidad que descarta cualquier operación a la baja. Entre los clubes que han dado el primer paso, el Tottenham lidera la carrera. Tras la salida de Son, buscan un nuevo referente ofensivo para competir en la Champions y volver a la élite inglesa. La propuesta ya está sobre la mesa y Florentino Pérez la estudia con atención.

No son los únicos. El Liverpool sigue con atención la situación de Rodrygo y lo tiene en la lista como alternativa a Isak, por si el Newcastle no cede. En Anfield lo ven como la pieza ideal para completar un ataque temible y pelear por todos los títulos. El Chelsea, por su parte, sigue en su política de constantes cambios. La llegada de Delap y Joao Pedro no les ha frenado en la búsqueda de otro goleador. Tras ganar el Mundial de Clubes, la directiva busca el golpe de efecto definitivo y el brasileño encajaría en sus planes.

| Real Madrid

Rodrygo y su entorno ya asumen el cambio: el Real Madrid busca la mejor salida posible

Hasta hace solo unos meses, Rodrygo y su entorno eran firmes en su deseo de continuar en el Real Madrid. Veían el club blanco como su casa y el escenario perfecto para seguir creciendo. Sin embargo, la falta de minutos y el nuevo rol impuesto por Xabi Alonso han cambiado el panorama. Ahora, tanto el futbolista como su representante aceptan que una salida puede ser la mejor opción para todas las partes.

La directiva, consciente de la situación y del valor de mercado del jugador, no tiene prisa pero tampoco cerrará la puerta si la oferta es la adecuada. La decisión final se tomará en las próximas semanas, con la temporada a punto de comenzar y el mercado inglés acelerando operaciones. Todo apunta a que el desenlace será cuestión de días.