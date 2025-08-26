Sergio Francisco en la cuerda floja: El favorito para sustituirle

En el fútbol, la paciencia siempre tiene un límite, y en San Sebastián ya comienzan a surgir las primeras dudas. La apuesta de Jokin Aperribay por promocionar a Sergio Francisco, técnico que logró ascender al filial, pretendía dar continuidad al modelo de cantera. Sin embargo, los resultados iniciales en LaLiga EA Sports han reabierto un debate que parecía cerrado con la marcha de Imanol Alguacil.

Un nombramiento que generó dudas desde el principio

La designación de Sergio Francisco no convenció a todos. Un sector de la afición y algunos jugadores cuestionaron la falta de experiencia del técnico en la élite, especialmente tras la salida de Imanol rumbo a Arabia Saudí. La venta de Martín Zubimendi al Arsenal y la escasa inversión en fichajes tampoco ayudaron a calmar el ambiente.

Según informa El Nacional, el vestuario esperaba un entrenador con más recorrido en Primera. La pretemporada dejó más incógnitas que certezas. Además, los dos primeros partidos de liga han confirmado los temores: empates frente al Valencia y ante el Espanyol, este último en Anoeta y tras ir perdiendo 0-2 al descanso.

| Real Sociedad

Los números que encienden las alarmas en Anoeta

La Real Sociedad ha sumado solo dos puntos de seis posibles en un inicio de campeonato que debía servir para ganar confianza. En el contexto actual, estos tropiezos pesan el doble, ya que la campaña anterior fue decepcionante y dejó una sensación de estancamiento.

El empate frente al Valencia ya fue visto como un mal comienzo, pero el choque contra el Espanyol encendió todas las alarmas. La reacción en la segunda parte evitó un desastre mayor, aunque no disipó las dudas sobre el planteamiento y la capacidad de reacción del entrenador.

Ange Postecoglou, el favorito de la directiva

En este escenario, Aperribay y su equipo empiezan a contemplar alternativas. El Nacional apunta que el nombre de Ange Postecoglou está sobre la mesa como principal candidato. El técnico australiano se encuentra libre tras su salida del Tottenham Hotspur, con el que conquistó la Europa League antes de ser destituido meses después.

Su perfil gusta porque combina experiencia internacional con un estilo ofensivo, además de haber gestionado vestuarios de alto nivel. Para la Real Sociedad, que necesita un golpe de efecto tanto deportivo como anímico, su llegada representaría una apuesta clara por cambiar la dinámica sin renunciar a la ambición europea.

Un primer examen decisivo frente al Oviedo

Sergio Francisco aún no está sentenciado. La directiva le concede margen, pero la visita del Real Oviedo este fin de semana se presenta como un primer match ball. El conjunto asturiano acaba de ascender y no debería ser un obstáculo insalvable para un club que aspira a competir en Europa.

Un tropiezo en Anoeta podría acelerar decisiones que hoy parecen solo hipotéticas. La presión aumenta y los focos apuntan directamente al banquillo.