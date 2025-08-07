Sorpresa mayúscula en el Barça: Un jugador titular ficha por la liga de Arabia Saudí

El FC Barcelona podría cerrar una operación que ha sido cuidadosamente planeada en las últimas semanas por la dirección deportiva. Con la necesidad urgente de liberar masa salarial y generar margen de ‘fair play’ financiero, los ejecutivos blaugranas están a punto de cerrar una venta que tendrá repercusión tanto en el campo como en el vestuario.

El jugador implicado se encuentra en negociaciones avanzadas con el Al-Nassr, uno de los equipos punteros de la Saudi Pro League. Según han adelantado medios especializados como los de Matteo Moretto y Fabrizio Romano, y ha confirmado el diario SPORT, la operación está muy cerca de concretarse.

Una oferta con incentivos en lugar de un traspaso fijo

A diferencia de otras operaciones, el club saudí no ha puesto sobre la mesa una cantidad fija por el traspaso del futbolista, sino una fórmula con incentivos variables ligados al rendimiento del jugador. Esta vía, aunque menos contundente a nivel inmediato, podría ser beneficiosa para el Barça si el jugador se adapta bien a su nuevo destino.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

La salida tiene lógica desde el punto de vista contable: el futbolista llegó gratis en 2023, tras finalizar contrato con su anterior equipo. Pero su salario es de los más altos del plantel y el club ve con buenos ojos su salida teniendo en cuenta su edad y proyección deportiva a corto plazo.

Con esta marcha Hansi Flick se quedaría con cuatro centrales puros: Ronald Araujo, Andreas Christensen, Pau Cubarsí y Eric Garcia. Sin embargo, ninguno de ellos es zurdo, lo que podría suponer un reto a nivel táctico. En la reciente gira de pretemporada, el técnico alemán ya ha probado soluciones alternativas, como dar minutos al joven Jofre Torrents en el lateral zurdo o a Gerard Martín como central improvisado.

| XCatalunya

El interés de Arabia y el efecto dominó

La decisión del jugador de escuchar ofertas desde Arabia Saudí no ha sido casual. Su nuevo club busca reemplazar a Aymeric Laporte, que también podría abandonar la liga saudí este verano. En este contexto, el defensa del Barça encaja por perfil, experiencia y fiabilidad.

Además, no sería la única figura vinculada al Barça que el Al-Nassr quiere incorporar: también suena el nombre de Rafa Yuste, actual vicepresidente deportivo del club, como posible CEO del conjunto saudí. Desde el entorno del jugador, se percibe una combinación de motivación económica y deseo de protagonismo en un nuevo contexto.

Un paso atrás... o una retirada rentable

El protagonista de esta operación ha disputado 46 partidos en su última temporada, acumulando casi 4.000 minutos y levantando tres títulos con la camiseta blaugrana: LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Su segundo año en el club ha sido, sin duda, el mejor desde su llegada, y había incluso quien lo señalaba como posible capitán del equipo ante los rumores sobre la situación de Ter Stegen.

Pese a eso, la dirección deportiva ha sido clara: uno de los cinco centrales debía salir. Primero se especuló con Christensen, pero finalmente será otro quien haga las maletas. El club busca un equilibrio entre experiencia y juventud en su línea defensiva, y esta salida se ajusta a ese plan.

Se despide con cariño y profesionalidad

El jugador ya se ha despedido de sus compañeros. Su marcha permitirá al Barça inscribir a varios de sus nuevos fichajes antes del inicio de LaLiga. Y aunque se trate de una pérdida importante en lo deportivo, la afición ha recibido la noticia con comprensión, reconociendo el compromiso mostrado durante sus dos años en el club.

Ha sido un profesional ejemplar, querido por sus compañeros y el cuerpo técnico. Se marcha con la cabeza alta, rumbo al fútbol árabe, tras haber dejado huella en el vestuario del Camp Nou. Sí, se trata de Iñigo Martínez.