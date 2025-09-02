La realidad de la no-salida de Fermín del Barça: 'El Chelsea...'

El mercado de fichajes dejó en el FC Barcelona varios titulares llamativos. Uno de los más sonados fue la posible salida de Fermín rumbo al Chelsea. Durante semanas se especuló con su traspaso, pero finalmente no se materializó. Lo que parecía una opción abierta terminó en un desenlace muy distinto.

Desde Inglaterra se filtraron rumores insistentes sobre el interés del club londinense. Medios británicos hablaron de conversaciones avanzadas e incluso de cifras importantes. Sin embargo, en Barcelona nunca se dio por hecho. Dentro del club se respiraba tranquilidad pese al ruido externo.

El papel de Deco y los agentes

Los representantes de Fermín sí contactaron con el Barcelona. Querían transmitir que existía interés real desde Londres. Pero Deco fue muy claro en su respuesta. Solo abriría la puerta si el jugador pedía personalmente marcharse. Y Fermín nunca dio ese paso tan decisivo.

| Canva

El director deportivo interpretó el correo recibido como una aproximación poco seria. Ni siquiera lo respondió porque lo consideraba una propuesta sin valor real. Para el Barça, negociar en esas condiciones no tenía ningún sentido.

La postura del jugador durante el proceso

Fermín vivió días de incertidumbre durante las últimas semanas de mercado. Su corazón le pedía quedarse en Barcelona, aunque jugaba pocos minutos. Sin embargo, los cantos de sirena de la Premier generaban dudas lógicas. Londres representaba un reto deportivo y económico difícil de ignorar.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Aun así, el centrocampista nunca expresó formalmente su deseo de salir. Prefirió mantener silencio y esperar acontecimientos. Esa actitud acabó siendo determinante para que el traspaso no avanzara.

Las cifras nunca convencieron al Barcelona

El Chelsea no pasó en ningún momento de los 40 millones. Esa fue la única cantidad mencionada en el correo enviado a Deco. Las cifras posteriores de 50 o 58 millones nunca existieron realmente. Eran rumores sin base que solo añadieron confusión al proceso.

Por eso, el Barcelona jamás llegó a sentarse a negociar seriamente. Para el club, 40 millones eran una cantidad ridícula por Fermín. La directiva considera que el jugador vale bastante más, viendo el mercado actual.

La operación no se concretó por dos razones principales. Primero, el Chelsea nunca presentó una oferta formal ni seria. Solo hubo un correo inicial que no se tradujo en nada más. Segundo, el propio jugador nunca pidió marcharse ni presionó al club. Con esos dos elementos sobre la mesa, la salida era inviable.

El valor de Fermín para el Barcelona

El club lo ve como un activo estratégico pese a su juventud. Ha ganado títulos con el primer equipo y es internacional con España. En el vestuario lo valoran por su entrega, su visión y su gol. Venderlo por 40 o incluso 58 millones habría sido un error.

La situación económica del Barcelona es delicada, pero no desesperada. La directiva entiende que ceder a la primera oferta baja sería regalar talento. Con jugadores como Fermín, el club quiere construir futuro.

Un cierre de mercado con mensaje claro

El caso deja una enseñanza evidente. El Barcelona no se dejará llevar por rumores ni presiones externas. El valor de sus jóvenes no se negocia a la baja. Y si Fermín no pidió salir, menos sentido tenía aceptar un correo sin peso formal. Ahora el centrocampista seguirá bajo las órdenes de Flick.