El Real Madrid encuentra, al fin, al relevo de Toni Kroos: Joven promesa, 80 millones

El mercado acelera y el Real Madrid mira con lupa los últimos días de agosto. La dirección deportiva prioriza equilibrio financiero y jerarquía táctica antes de cualquier movimiento final. Las oficinas trabajan en silencio, midiendo tiempos, cláusulas y equilibrios salariales con minuciosidad.

La retirada del alemán tras la Eurocopa dejó un hueco estratégico en la base del juego. El club ha rotado perfiles interiores, pero echa en falta un organizador zurdo y pausado. Los partidos cerrados piden ese pie educado que temple y acelere cuando conviene. El Real Madrid ha empezado la temporada con una victoria frente al Osasuna. Vencieron 0-1 gracias a un gol de Mbappé desde la línea de penalti.

La ecuación económica condiciona cualquier apuesta de última hora

En Valdebebas asumen que solo habrá operación relevante si se produce una venta importante. Fuentes cercanas sitúan esa posibilidad como requisito para abrir la cartera en este cierre. El club prioriza sostenibilidad tras inversiones recientes y no improvisará con cláusulas estratosféricas.

| Canva

La opción Premier que encaja con el relevo de Toni Kroos

El nombre que gana fuerza es Adam Wharton, mediocentro zurdo del Crystal Palace con 21 años. Su perfil de dirección del ritmo y pase vertical le convierte en candidato idóneo para el plan blanco. Su madurez competitiva sorprende para su edad, con toma de decisiones inusualmente serena bajo presión.

Precio, contrato y valor de mercado en la mesa de negociación

Palace escucha solo cifras cercanas a los 80 millones, según publicaciones que siguen la negociación. El futbolista firmó hasta 2029 y su tasación independiente ronda los 45 millones actualmente. Esa diferencia entre tasación y petición refleja escasez de organizadores zurdos en la élite actual.

Competidor curtido: títulos recientes y estreno absoluto con Inglaterra

Wharton participó en la histórica FA Cup 2025 y levantó la Community Shield semanas después. Debutó con la selección en junio de 2024, incorporándose después a la lista para el torneo. Su altura de 1,82 m le da alcance defensivo, aunque destaca sobre todo por su pase.

¿Cómo encajaría en un centro del campo con mucho físico y velocidad?

Su pie izquierdo, lectura de juego y pausa aportarían control en salidas y ataques posicionados. Su rango de pase intermedio permitiría conectar con extremos y puntas sin perder la posesión. También ofrece lectura defensiva para corregir pérdidas y cerrar líneas de pase interiores.

| Real Madrid

Competencia feroz en Inglaterra y un fichaje atado a una gran venta

Liverpool, Manchester City y Manchester United también pelean por el mediocentro, con ventaja inglesa evidente. En Madrid sólo activarían la operación si se produce una salida importante, como se ha informado. El escenario obliga a moverse con discreción, sin entrar en subastas propias del mercado inglés.

Palace vende a Eze y fortalece su postura en la mesa

El club londinense acaba de cerrar la salida de Eberechi Eze por 67,5 millones. Con liquidez asegurada, no necesita precipitar otra venta importante en el mismo verano. Esa variable explica la firmeza del precio y dificulta cualquier descuento significativo inmediato.

Qué cambiaría en el once si se cierra el acuerdo

El mediocentro permitiría adelantar a interiores dinámicos y liberar a un mediapunta de tareas iniciadoras. Su llegada mejoraría las fases de salida tres y ocupación racional de carriles interiores. El balón parado ganaría precisión en saques laterales y conducciones para superar presiones altas.