Oficial: Sergio Francisco ya tiene a su jugador soñado para la Real Sociedad

La Real Sociedad se ha movido con firmeza en este verano. El club donostiarra necesitaba reforzar el centro del campo tras varias salidas. El director de fútbol, Roberto Olabe, había tanteado varias opciones durante semanas. Finalmente, la entidad ha conseguido cerrar un acuerdo de primer nivel.

Los contactos con el París Saint-Germain comenzaron hace algunas jornadas. El club francés no veía claro el futuro de un centrocampista con experiencia. A pesar de su nivel, su rol en el Parque de los Príncipes había disminuido. Por eso, la opción de una cesión parecía encajar para todos.

Una operación bien estructurada por la Real Sociedad

La fórmula pactada incluye una cesión con opción de compra. El precio final no ha trascendido, pero rondaría los 18 millones de euros. El deseo del futbolista de tener continuidad fue clave en el acuerdo. La Real consigue así un jugador de jerarquía internacional en su plantilla.

El club txuriurdin lo convertirá en el tercer fichaje del verano. Antes ya habían llegado Duje Caleta-Car y Gonçalo Guedes, ambos con pasado valencianista. La directiva sigue atenta al mercado para intentar un cuarto refuerzo. Mientras, la afición celebra la llegada de un jugador de contrastada calidad.

Un centrocampista de recorrido internacional

Su nombre es Carlos Soler, mediocampista de 28 años nacido en Valencia. Internacional español en 14 ocasiones, ha marcado cuatro goles con la selección. Se formó en la cantera del Valencia y debutó en 2016. Desde entonces ha disputado casi 370 partidos oficiales entre clubes y selecciones.

En 2022 fue fichado por el PSG a cambio de 18 millones. Allí ganó dos Ligas francesas, una Copa de Francia y la Supercopa. También había conquistado antes la Copa del Rey con el Valencia. Su trayectoria combina títulos colectivos con una notable regularidad en el juego.

Experiencia en diferentes competiciones europeas

Carlos Soler ha disputado Champions League, Europa League y Mundial de Clubes. En París alternó la posición de mediocentro con la de interior derecho. Su polivalencia y buen pie lo convirtieron en un recurso fiable para distintos entrenadores. Sin embargo, la competencia feroz en el PSG redujo sus minutos.

La Real Sociedad le ofrece algo que buscaba desde hace meses. En Donostia tendrá protagonismo, continuidad y la posibilidad de liderar el centro del campo. Su llegada responde a la necesidad de un organizador con llegada. También a la búsqueda de experiencia para un proyecto que quiere crecer en Europa.

Valor de mercado y expectativas

Según Transfermarkt, su valor de mercado actual es de 18 millones. Llegó a alcanzar los 50 millones en 2019, durante su mejor etapa en Valencia. Ese nivel le situó en la órbita de grandes clubes europeos. Ahora, la Real confía en que pueda recuperar ese rendimiento competitivo.

El contrato con el PSG se extendía hasta 2027, pero la cesión abre nuevas puertas. La Real confía en ejecutar la opción de compra el próximo verano. Para el futbolista, supone la oportunidad de volver a LaLiga y relanzar su carrera. Todo apunta a una relación beneficiosa para ambas partes.

Un refuerzo que ilusiona a la afición txuriurdin

El estilo de juego de Carlos Soler encaja con la filosofía de la Real. Su inteligencia táctica y capacidad de asociarse lo hacen ideal para Imanol Alguacil. Además, su experiencia internacional puede servir de guía para los jóvenes. El reto será recuperar la confianza y adaptarse rápido al nuevo entorno.

La afición espera que pueda repetir los mejores momentos vividos en Mestalla. Su carácter competitivo y compromiso con los colores serán fundamentales en Anoeta. La Real Sociedad consigue así un golpe de efecto en el mercado. Un fichaje que combina talento, experiencia y un gran margen de rendimiento.