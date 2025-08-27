A la espera de Urko, Garagarza consigue otro fichaje para el Espanyol

El RCD Espanyol encara los últimos días del mercado con máxima actividad. La dirección deportiva trabaja sin descanso para reforzar una plantilla que ha cambiado mucho respecto al curso pasado. Los blanquiazules han apostado por una renovación profunda con la llegada de trece fichajes en apenas dos meses.

Pickel, nuevo centrocampista del Espanyol

El último en aterrizar en Barcelona ha sido un mediocentro con experiencia en Italia. Se trata de un futbolista físico, de corte defensivo y gran despliegue en el campo. Ha pasado la revisión médica y ha firmado oficialmente su contrato con los pericos.

El jugador en cuestión es Charles Pickel, internacional con la República Democrática del Congo, aunque formado en Suiza. A sus 28 años, llega procedente del Cremonese con la misión de dar solidez al centro del campo. Su fichaje supone la decimotercera incorporación de un mercado frenético para los blanquiazules.

Urko González de Zárate, próximo en la lista

Además de Pickel, el Espanyol confía en cerrar otra incorporación en el mediocampo. Todas las miradas apuntan a Urko González de Zárate, que ya dejó muy buenas sensaciones la temporada pasada. El jugador de la Real Sociedad se convirtió en pieza clave en la medular blanquiazul durante su cesión.

Las conversaciones entre ambos clubes avanzan con diferentes fórmulas sobre la mesa. Aunque inicialmente se habló de un nuevo préstamo, no se descarta la compra parcial de la ficha del futbolista. Desde el entorno perico se respira optimismo sobre el desenlace de la negociación.

Se enfría la opción de Guido Rodríguez

En paralelo, el nombre de Guido Rodríguez ha estado vinculado en las últimas horas al Espanyol. El centrocampista argentino, ahora en el West Ham, interesaba como refuerzo inmediato. Sin embargo, la operación se ha enfriado debido a su alto coste y a la competencia de otros equipos.

Fran Garagarza, director deportivo del club, no quiso confirmar ni desmentir operaciones concretas. Aun así, dejó claro que la prioridad es cerrar la plantilla antes del partido del domingo contra Osasuna. El objetivo es llegar a ese duelo con todos los refuerzos confirmados.

Plantilla renovada y presión por los resultados

El Espanyol ha vivido un verano de cambios masivos. La plantilla de la temporada anterior ha sido retocada casi por completo. Entre llegadas y salidas, el club afronta un proyecto nuevo, con el reto de consolidar un bloque competitivo en poco tiempo.

La afición espera que los fichajes den un salto de calidad inmediato. El equipo necesita mejorar su rendimiento en Liga y dejar atrás la irregularidad mostrada en campañas recientes. Los próximos partidos marcarán si las decisiones de la dirección deportiva han sido acertadas.

Una apuesta arriesgada pero necesaria

La política del Espanyol en este mercado refleja ambición y riesgo. Incorporar más de una decena de jugadores supone un desafío enorme en cuanto a integración y química grupal. Al mismo tiempo, es la única vía para revitalizar un proyecto deportivo que busca estabilidad.

La llegada de Charles Pickel aporta músculo al mediocampo y experiencia internacional. Con Urko González de Zárate, el club busca continuidad y talento contrastado. La suma de ambos podría formar una pareja clave para dar equilibrio al esquema blanquiazul.

La semana clave para Garagarza y el Espanyol

Con el mercado a punto de cerrarse, el margen de error es mínimo. Fran Garagarza y su equipo deben rematar operaciones con precisión quirúrgica para no dejar cabos sueltos. Los aficionados aguardan noticias con expectación, conscientes de que el futuro inmediato se define ahora.

El Espanyol, con trece fichajes ya confirmados y alguno pendiente, encara un domingo vital. El partido contra Osasuna será la primera prueba de fuego para medir el impacto de los nuevos refuerzos. La afición espera un equipo competitivo, renovado y con hambre de victorias.