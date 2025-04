Oficial: La petición de Clément Lenglet al Barça

Cuando Clement Lenglet salió del Camp Nou el pasado verano rumbo al Wanda Metropolitano, pocos pensaban que ese cambio de aires acabaría convirtiéndose en una historia de éxito tan rotunda. Tras unos meses iniciales con protagonismo reducido, el central francés ha logrado consolidarse en el esquema de Diego Simeone, ganándose el respeto del vestuario, la afición y, sobre todo, el técnico argentino. Un defensa sobrio, sin alardes pero eficaz, que ha encontrado en el Atlético su lugar natural.

El Atlético gana un central… y un convencido

El buen rendimiento de Lenglet ha sido tan evidente que su continuidad en el club colchonero se ha convertido en una prioridad no solo para Simeone, sino para el propio jugador. Su entorno ya ha comunicado al Barça su voluntad de no regresar a la disciplina azulgrana. Y no se trata solo de comodidad: Lenglet cree firmemente en el proyecto rojiblanco y siente que allí puede seguir creciendo como futbolista.

En el otro lado del tablero, el Barça. El club catalán exige una cantidad cercana a los 10 millones de euros para desprenderse del jugador. Una cifra que el Atlético, a día de hoy, no está dispuesto a pagar. El club madrileño juega con la baza del tiempo y el desgaste: sabe que el Barça necesita liberar masa salarial y que mantener a Lenglet en plantilla solo serviría para engordar una nómina ya de por sí asfixiante. Además, hay precedentes: Luis Suárez y David Villa ya cruzaron ese mismo puente en condiciones similares.

Una cesión que ha valido oro para todos

Para el Atlético, Lenglet ha sido una ganga. Por un coste relativamente bajo, ha encontrado en él un zaguero fiable, de perfil adaptado a la idea de Simeone y con una madurez táctica que pocos esperaban tras su salida del Sevilla y los vaivenes sufridos en el Barça y en la Premier. Para el jugador, ha supuesto una segunda oportunidad para demostrar su valía en LaLiga y recuperar el cartel que en su día lo llevó al Camp Nou.

Y para el Barça, aunque no ha sido el escenario ideal, también hay algo positivo: el jugador se ha revalorizado. Aunque difícilmente ingresarán la cantidad invertida en su momento, sí podrían al menos cerrar el capítulo sin pérdidas escandalosas. Eso sí, la clave estará en si optan por rascar algo en el traspaso o priorizan aligerar la masa salarial.

Arabia no convence

Entre tanto, ofertas no han faltado. Arabia Saudí, con el Al Nasr a la cabeza, tanteó su incorporación. Sin embargo, el central ha dejado claro que no quiere aún cerrar su carrera en una liga de menor nivel competitivo. Lenglet quiere Champions, ambición y exigencia. Y eso, a día de hoy, lo encuentra en el Metropolitano.

El tira y afloja seguirá unas semanas más. El Barça no quiere regalarlo, pero también sabe que retener a un jugador que no entra en los planes de Flick y que no desea quedarse puede convertirse en un problema interno y financiero. En cambio, el Atlético juega con la tranquilidad de que el futbolista está de su lado. Y eso, en negociaciones como estas, vale oro.

El deseo del jugador marca el camino

Porque si hay algo claro en esta historia, es que Lenglet no se esconde. Ya el verano pasado bloqueó ofertas para enfocarse exclusivamente en el Atlético. Y ahora repite la jugada. Ha priorizado al club rojiblanco y ya ha trasladado al Barça que su voluntad es quedarse en el Atlético. Esa, en realidad, es la mejor baza colchonera… y el principio del final de esta historia.