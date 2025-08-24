Marcelino encuentra a su ansiado portero: Ex del Barça y campeón de la Champions

El Villarreal ha convertido su portería en una prioridad inmediata. Pese a contar con dos guardametas en nómina, la dirección deportiva busca un salto de calidad. Marcelino entiende que reforzar esta demarcación es clave para competir en Europa. La oportunidad de mercado ha llegado desde París, donde un catalán espera minutos.

Un perfil que encaja perfectamente

La secretaría técnica tanteó opciones como Kepa o el madridista Lunin. Sin embargo, ninguna negociación fructificó por los altos costes de la operación. En ese momento, apareció el nombre de un arquero criado en La Masia. Su carrera parecía destinada a triunfar, pero en París se estancó inesperadamente.

El Villarreal valora mucho su pasado como internacional sub-21 y campeón olímpico. Además, consideran que su estilo encaja perfectamente con el fútbol de posesión del equipo. Capaz de jugar con los pies y transmitir seguridad bajo palos. Todas las condiciones parecen reunirse para sellar un fichaje estratégico antes del cierre.

| XCatalunya, Villarreal CF

El regreso de Arnau Tenas

El elegido no es otro que Arnau Tenas, portero catalán de 24 años. Llegó al PSG en 2023 tras abandonar el FC Barcelona. En el club parisino apenas ha disputado siete encuentros oficiales en dos temporadas. Su falta de protagonismo ha generado la necesidad de buscar una salida inmediata.

Tenas es consciente de que necesita un proyecto donde tenga protagonismo absoluto. El Villarreal le ofrece estabilidad, minutos y la posibilidad de crecer en Champions. La operación se plantea como una cesión con opción de compra obligatoria. Una fórmula que permitiría al Submarino asegurarse un portero para los próximos años.

| Canva

Una apuesta de futuro y presente

La dirección deportiva lo entiende como un movimiento estratégico para consolidar el proyecto. Villarreal quiere seguir creciendo en LaLiga y pelear en Europa. Para ello necesita un guardameta de nivel que transmita confianza a la defensa. Arnau Tenas es joven, pero ya acumula experiencia en clubes de élite.

Su regreso a España supondría también un impulso en lo personal. Volvería a jugar en un entorno familiar y competitivo, lejos del banquillo parisino. En La Cerámica podría ganarse un puesto indiscutible, demostrando su valía. Un reto que ilusiona tanto al jugador como al propio club castellonense.

El mercado se acerca a su final

Con apenas días para el cierre del mercado, Villarreal acelera contactos. El PSG no se opondrá a su salida siempre que se cumplan condiciones. La cifra final podría rondar los tres millones, más variables. Una cantidad asumible para un jugador de esta proyección y talento.

El Submarino Amarillo ha demostrado este verano ser ambicioso en fichajes. La llegada de Tenas completaría una de las mejores ventanas de su historia. Marcelino tendría su portero deseado y el club una garantía de futuro. Todo apunta a que Arnau Tenas vestirá pronto de amarillo en Villarreal.