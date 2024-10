El esperanzador mensaje de García Pimienta sobre Ansu Fati: 'Estoy…’

Tras un par de meses de lesión y perderse la pretemporada, Ansu Fati empezaba el inicio de temporada entre algodones y con muy poco ritmo competitivo. Tras disputar escasos minutos contra el Alavés y el Young Boys, Flick le daría la titularidad ante el Sevilla donde disputaría 75 minutos. Todavía está lejos de ser el Ansu Fati que deslumbró antes de su lesión y está muy falto de rodaje e intensidad pero poco a poco con minutos y participación tiene que ir cogiendo ese ritmo.

García Pimienta envió un mensaje esperanzador tras el partido

García Pimienta es un hombre formado en la masía, estuvo como jugador y después como formados en categorías inferiores del FC Barcelona, sumando un total de más de 20 años ligado al club catalán, por lo que conoce a muchísimos jugadores, empleados y niños que ahora se hacen mayores. Ansu es uno de ellos y Pimienta lo conoce muy bien de tu etapa en el juvenil y en el Barça Atlétic.

Tras el partido quiso mandar un claro mensaje en particular para todos los culés y para la confianza y autoestima del propio Ansu Fati. “Ansu es un grandísimo futbolista, ya lo sabemos, lo conozco mucho de su etapa en el juvenil y en el filial... y nada, viene de la desgracia de una lesión, que al final condiciona muchísimo. Entra de nuevo al equipo y se encuentra la competencia que hay en el Barça pero estoy convencidisimo de que volverá a ser el gran jugador de antes, es un animal competitivo y trabaja mucho”, aseguró.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Flick tiene dudas y prioriza otros jugadores

A pesar de las buenas palabras de García Pimienta, Flick todavía lo ve lejos del nivel necesario y del ritmo adecuado que requiere su equipo y el sistema de juego que ha implementado con una presión muy alta de la línea ofensiva y un ritmo de juego muy alto. Flick quiere a extremos muy verticales que hagan daño a la defensa rival en transiciones rápidas y Ansu todavía no tiene esa explosividad para marcar diferencias.

Otra de las posiciones que puede ocupar el joven de 20 años es la posición de nueve, moviéndose y buscando desmarques pero siempre cerca del área ya que su instinto goleador es una de sus mejores virtudes. Sin embargo, tiene difícil ocupar esta demarcación porque el delantero polaco Robert Lewandowski está intratable, a un nivel excelso registrando 15 goles en 12 partidos disputados hasta el momento.

| García Pimienta

Ansu Fati tiene contrato hasta 2027 y una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, y en el Barça genera muchas dudas en la dirección deportiva, que no verían con malos ojos una salida en enero. El jugador quiere demostrar que puede ser importante y ganarse un sitio en el once de Hansi Flick pero no lo tendrá fácil ya que la competencia es muy elevada.