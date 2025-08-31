El mensaje de Tomás Roncero a favor de Simeone que no gustará al Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid atraviesa un inicio de temporada preocupante. Tres partidos de Liga y todavía ninguna victoria. Un empate frente al Elche, otro contra el Alavés y una derrota frente al Espanyol. Dos puntos de nueve posibles, la peor marca en la era Simeone, en un curso que arrancaba con expectativas altas tras un verano de unos cuantos fichajes millonarios.

Mientras tanto, el Real Madrid suma pleno de triunfos con Mbappé y Vinícius en plena forma. En ese contexto, Tomás Roncero, periodista y reconocido madridista, publicó un mensaje que generó un aluvión de comentarios: “CHOLO QUÉDATE!!!”. Una frase que, leída en clave irónica, alude a la crisis de resultados del Atleti y al temor de que un cambio en el banquillo pueda revitalizar al eterno rival.

El tuit supera las 135.000 visualizaciones y refleja la brecha entre la situación de los dos clubes madrileños. Para el madridismo, la continuidad de Simeone puede percibirse como positiva. En el entorno rojiblanco, sin embargo, el mensaje cae como una provocación en un momento de dudas.

| ATM

Un inicio decepcionante pese a la inversión

El Atlético gastó más de 150 millones de euros este verano en reforzar todas sus líneas; y pueden caer más. Llegaron futbolistas de nivel internacional para dar un salto de calidad y competir por títulos. Sin embargo, el equipo sigue mostrando problemas en la construcción del juego, en la finalización y en la solidez defensiva, que históricamente había sido su sello de identidad.

El empate en Mendizorroza, con polémica arbitral incluida en el gol de Giuliano Simeone, dejó de nuevo al conjunto rojiblanco sin premio. Pese a chutar quince veces, no consiguió batir al Alavés tras el penalti convertido por Carlos Vicente. Eduardo Coudet, técnico babazorro, subrayó incluso que el tanto inicial de Giuliano debió anularse por fuera de juego.

El debate sobre Simeone y el factor “gafe”

El mensaje de Roncero aviva un debate recurrente en el Metropolitano. ¿Sigue Simeone siendo la figura adecuada para liderar al Atlético? El argentino, con más de una década al frente del banquillo, mantiene el apoyo de parte de la afición, pero su crédito comienza a desgastarse.

La guasa añadida llega por la fama de “gafe” que persigue a Roncero. Sus mensajes de confianza o celebración suelen volverse en su contra con giros inesperados en la temporada. No son pocos los hinchas colchoneros que, entre el enfado y la sorna, advierten que el apoyo público del periodista podría terminar siendo contraproducente.

Un parón con mucho en juego

El Atlético encara ahora el parón internacional con la obligación de recomponerse. Simeone necesita reactivar a un vestuario que todavía no ha encontrado la intensidad y eficacia de otros años. El próximo calendario, con rivales directos, marcará si la crisis actual es un tropiezo pasajero o el inicio de un declive más profundo.