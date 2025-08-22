El Sevilla acepta el adiós de Carmona, pero pide un jugador a cambio: Relevo de Badé

El Sevilla FC vive días intensos en pleno mercado de fichajes. La marcha de Loïc Badé al Bayer Leverkusen ya es oficial, dejando un vacío importante en la defensa. El club alemán pagará 29 millones de euros más 4 millones en variables, una cifra que alivia las arcas nervionenses.

Un central de experiencia internacional que ya conocen en Sevilla

David Carmo, defensa portugués de 196 centímetros e internacional con Angola, es la principal opción. El futbolista pertenece al Nottingham Forest, aunque pasó el último año en el Olympiacos. Allí se consolidó bajo la dirección de José Luis Mendilibar, siendo pieza fundamental en la conquista de la Conference League. Además, jugó 54 partidos con los griegos y demostró consistencia defensiva.

El interés del Sevilla no es casualidad. Antonio Cordón, actual responsable deportivo, ya conoce a Carmo de su etapa en el Olympiacos. Fue él quien apostó por su cesión en enero de 2024, convencido de su potencial. También Matías Almeyda lo conoce bien, tras enfrentarlo hasta nueve veces cuando dirigía al AEK de Atenas.

El pasado reciente de Carmo explica su madurez futbolística

El defensor dio el salto al Oporto en 2022, convirtiéndose en el fichaje más caro de su historia con 20 millones de euros. Más tarde, el Nottingham Forest pagó 11 millones fijos más variables para hacerse con él. Sin embargo, Carmo no tuvo protagonismo en Inglaterra y acabó cedido en Grecia.

Allí recuperó confianza y protagonismo, confirmando las expectativas que existían sobre él. Su altura, fortaleza en el juego aéreo y capacidad de liderazgo lo convierten en un perfil ideal. Además, su conocimiento del fútbol mediterráneo, gracias a sus años en Portugal y Grecia, puede facilitar su adaptación a LaLiga.

Un Sevilla en plena reestructuración defensiva

La defensa sevillista quedó señalada tras la derrota ante el Athletic Club en San Mamés. El equipo necesita solidez y un central que aporte jerarquía. La salida de Badé, que era indiscutible, obliga a tomar decisiones rápidas. La opción de Carmo aparece como la más lógica y realista, especialmente porque Cordón mantiene buena relación con el entorno del jugador.

El club no descarta otras alternativas, pero la prioridad es cerrar esta operación. La zaga es la línea más debilitada, y la llegada de un central de garantías se considera urgente. Los próximos días serán decisivos para definir el futuro inmediato del equipo.

El peso de Cordón en esta negociación

Antonio Cordón vuelve a tener un papel central en este movimiento. Su conocimiento previo de Carmo y su relación con Evangelos Marinakis, dueño tanto del Nottingham Forest como del Olympiacos, pueden agilizar las conversaciones. El dirigente griego ya fue clave en la cesión de Carmo al club heleno y mantiene lazos con su entorno.

Este contexto hace que la operación sea vista en Sevilla como factible y estratégica. No se trata solo de cubrir la salida de Badé, sino de incorporar un futbolista que pueda asentarse como líder a medio plazo.

Un fichaje necesario para el proyecto de Nervión

El Sevilla sabe que no puede fallar en esta incorporación. El equipo necesita estabilidad defensiva para afrontar una temporada en la que los objetivos son claros: regresar a Europa y recuperar la competitividad. David Carmo reúne condiciones físicas, experiencia internacional y un conocimiento previo por parte de la dirección deportiva.

La afición espera movimientos rápidos y efectivos. Si finalmente Carmona se marcha al Forest y Carmo llega en su lugar, el Sevilla podría dar un paso importante en su reestructuración. El mercado aún ofrece sorpresas, pero el plan está trazado: sustituir a Badé con un central que ofrezca garantías desde el primer día.