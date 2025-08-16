El Racing de Santander busca mediocentro: Casting entre dos españoles de la Serie A

El Racing de Santander tiene claro dónde necesita reforzarse. Tras varias salidas importantes en el centro del campo, el equipo apenas ha fichado. Su única incorporación, Asier Villalibre, ya ha debutado. Pero ahora todas las miradas están puestas en el mediocentro.

Víctor Meseguer y Unai Vencedor ya no forman parte del equipo. Sus cesiones han terminado. Y aún no ha llegado ningún reemplazo para ellos. La dirección deportiva sabe que necesita mínimo una incorporación más para competir.

Actualmente, el Racing cuenta en el medio con Maguette, Aldasoro e Íñigo. Un número insuficiente. El club quiere reforzarse con jugadores de calidad y experiencia. Por eso está explorando opciones en el mercado italiano.

Y ya hay dos nombres sobre la mesa. Se trata de dos mediocentros españoles que han jugado en Italia. Uno de ellos es Gerard Yepes, ex de la Sampdoria. El otro es Oier Zarraga, actualmente en el Udinese. Ambos interesan mucho en Santander.

Yepes, libre en el mercado

Gerard Yepes está sin equipo tras su salida de la Sampdoria. Aunque algunos medios italianos afirman que ha firmado con el Empoli, su situación no está clara. En cualquier caso, se le ha ofrecido al Racing, que valora su llegada.

Yepes es joven, con formación en la cantera del Espanyol. En Italia ha ganado experiencia en una liga exigente. Su perfil gusta, aunque hay dudas sobre su estado físico y su encaje en el sistema.

El que más convence al cuerpo técnico es Oier Zarraga. El centrocampista vasco milita actualmente en el Udinese. Llegó procedente del Athletic Club, donde se formó como jugador. Tiene experiencia en Primera y en la Serie A. No es titular fijo en Italia. Pero su calidad es indiscutible. El Racing lo quiere. El problema es que el Udinese no está dispuesto a dejarlo salir fácilmente.

Operación complicada pero posible

El club italiano sabe que Zarraga tiene mercado. No quiere perderlo sin una buena oferta. Pero el jugador estaría encantado de volver a España. Eso juega a favor del Racing, que necesita apretar para cerrar el fichaje. Si finalmente lo logran, sería un salto de calidad para el equipo. Zarraga puede jugar de pivote o más adelantado.

El inicio de temporada está a la vuelta de la esquina. El Racing necesita cerrar pronto alguna llegada. No puede afrontar el calendario con solo tres mediocentros disponibles. El riesgo de lesiones o sanciones es alto. Además, en Santander hay ilusión con este nuevo proyecto. La afición quiere ver un equipo competitivo.

Próximos días decisivos

En los próximos días habrá reuniones clave. Con los agentes. Con los clubes. Todo está sobre la mesa. Si no logran traer a Zarraga, podrían reactivar la opción de Yepes. Pero saben que la primera opción es la más segura.

El Racing quiere cerrar cuanto antes su plantilla. Y estas dos operaciones podrían marcar el rumbo del equipo en LaLiga Hypermotion. La afición espera noticias. Porque el centro del campo necesita refuerzos urgentes.