Trascienden los motivos de un fichaje lastrado del Atleti: 'Te vas a hinchar a correr'

El Atlético de Madrid vivió un verano de 2024 marcado por la dificultad de cerrar incorporaciones de peso. En aquella ventana, varios nombres sonaron para reforzar al equipo de Diego Simeone, pero algunos acabaron esfumándose en el tramo final. Uno de los casos más significativos y trascendentes fue el de un internacional español que, según ha revelado Paco García Caridad en El Chiringuito, llegó a estar muy cerca del Metropolitano.

El periodista desveló que este jugador buscó consejo en un compatriota con experiencia en el Atlético. La respuesta fue tan clara como desalentadora: “te vas a hinchar a correr y nada más que a correr”. Un mensaje que refleja la exigencia física del sistema del Cholo, donde la intensidad, la disciplina táctica y la entrega defensiva son innegociables.

Aunque no quiso decir su nombre directamente, las pistas eran evidentes. El jugador en cuestión era Mikel Merino. Tras brillar en la Real Sociedad y en la Selección Española, optó finalmente por aceptar la propuesta del Arsenal en lugar de la del Atlético.

El contraste con el Arsenal y la decisión final

En Londres encontró un contexto completamente distinto. Bajo las órdenes de Mikel Arteta, el Arsenal le ofreció un rol protagonista en un equipo que prioriza la posesión, el juego asociativo y la creatividad en el campo rival. Un entorno ideal para un centrocampista con visión de juego y capacidad para llegar desde segunda línea.

La diferencia de estilos entre ambos clubes resultó determinante. Mientras en Madrid se le habría exigido un esfuerzo constante sin balón y un papel más limitado en la creación, en Inglaterra halló la confianza y el protagonismo que buscaba. Esa circunstancia inclinó definitivamente la balanza hacia el Emirates Stadium.

El debate sobre el estilo del Atlético sigue vivo y se refleja en sus partidos recientes. Sin ir más lejos, frente al RCD Espanyol el domingo, el equipo volvió a dar prioridad a la defensa tras adelantarse en el marcador, mostrando la misma tendencia de siempre. Y que empieza a desencantar. Este estilo, que tantos éxitos ha dado durante más de una década, también genera dudas en jugadores creativos que buscan un rol más libre. Para Merino, ese fue el factor clave que le alejó de Simeone.

Una operación que pudo cambiar el proyecto rojiblanco

De haberse concretado, el fichaje del navarro habría supuesto un salto cualitativo para el centro del campo colchonero. Sin embargo, la exigencia del modelo del Cholo y la falta de atractivo ofensivo pesaron más que el interés deportivo. Finalmente, Merino se convirtió en una de las incorporaciones estrella del Arsenal en 2024, consolidándose como pieza clave en la Premier League.