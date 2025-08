Garagarza se interesa en la situación de dos mediocentros: Manolo González debe elegir

El verano perico no da tregua. El Espanyol, uno de los equipos más activos en el mercado, encara la recta final de la pretemporada con la vista puesta en el primer gran reto: el debut liguero ante el Atlético de Madrid. Los resultados y las sensaciones en los amistosos han sido prometedores, pero dentro del vestuario todos coinciden en un diagnóstico: la plantilla necesita más músculo, piernas y fuerza en la medular. La dirección deportiva, liderada por Fran Garagarza, está a pleno rendimiento para completar el plantel antes del arranque oficial.

El club insiste en Kutlu, el favorito del cuerpo técnico, pero el Galatasaray no facilita la operación

Uno de los nombres que más ilusionan al cuerpo técnico es el del turco Berkan Kutlu, según ha informado AS. El mediocentro, apartado del Galatasaray y en plena rampa de salida, encajaría como un guante en la idea de Manolo González. Con experiencia internacional, físico potente y recorrido, el futbolista gusta especialmente porque liberaría de trabajo defensivo a piezas clave como Edu Expósito y Ramon Terrats, permitiendo que ambos saquen a relucir su fútbol ofensivo.

La negociación, sin embargo, no está siendo fácil. El Espanyol ha presentado ya varias propuestas de cesión con opción de compra, pero el club otomano sigue exigiendo una cantidad muy superior a la planteada inicialmente por los blanquiazules. El interés del jugador por cambiar de aires y el hecho de que ya ha sido desconvocado en partidos oficiales alimentan el optimismo, pero de momento las posturas están alejadas. Kutlu sería un fichaje de presente y proyección, capaz de elevar el nivel físico del bloque.

Breithaupt, el perfil Bundesliga que puede encajar como pivote defensivo y suma alternativas

Mientras se decide la operación con Kutlu, ha irrumpido con fuerza el nombre de Tim Breithaupt, según informaciones del medio alemán Kicker. El mediocentro alemán, propiedad del Augsburg, viene de una cesión en el Kaiserslautern donde dejó buenas sensaciones como pivote defensivo. Su físico imponente (1,92 metros) y su capacidad de recuperar balones mediante posicionamiento táctico, más que por choque, le convierten en un perfil distinto al resto de opciones que maneja la secretaría técnica.

Breithaupt no destaca en números ofensivos, pero sí en juego posicional y en la salida limpia de balón, promediando cerca de 50 pases con alto porcentaje de acierto la temporada pasada. La opción del Espanyol sería una cesión, lo que facilitaría el encaje económico en la actual planificación. No hay aún acuerdo con el Augsburg, pero el interés es real y podría avanzar en los próximos días si las conversaciones con el Galatasaray no prosperan.

Manolo González espera refuerzos para un Espanyol que necesita músculo ante el exigente calendario

El propio técnico ha insistido en público y en privado en la necesidad de añadir músculo a un centro del campo que, pese a la calidad, ha notado las diferencias físicas con equipos de la Bundesliga y la Premier durante la pretemporada. El análisis interno es claro: el Espanyol ha ganado automatismos, pero todavía sufre en los duelos, especialmente frente a rivales intensos.

El fichaje de Tyrhys Dolan aportó calidad y desborde, pero la prioridad sigue siendo sumar, al menos, dos mediocentros y un central. Si hay margen, no se descarta la llegada de un extremo físico. Los jugadores reconocen que, aunque técnicamente están por encima de la media alemana, en el cuerpo a cuerpo y la intensidad física, hay aún un margen de mejora.