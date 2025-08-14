Yeremay, tentado por un equipo de Champions: El Dépor y el jugador se lo piensan

Yeremay Hernández vive un verano intenso, entre rumores de traspaso y fidelidad al Deportivo. El extremo canario, clave en Riazor, rechazó una propuesta importante del Como con gran proyección internacional. Su decisión activó mejoras salariales y un aumento notable en la cláusula de rescisión del contrato.

El club gallego considera al jugador un activo estratégico, muy por encima de la categoría actual. No contempla su salida y no negociará salvo que Yeremay quiera marcharse. Por ahora, el futbolista mantiene firme su compromiso con A Coruña y con la afición.

Un verano con tentaciones y ofertas millonarias

Antes de rechazar al Como, la cláusula rondaba los 35 millones de euros. Tras su decisión, la cifra aumentó, dificultando cualquier intento de fichaje en este mercado. Aun así, llegaron ofertas de 21 y 22 millones, rápidamente rechazadas por el Deportivo.

Yeremay fue protagonista en la pretemporada, destacando en el Teresa Herrera con actuaciones brillantes y decisivas. Su capacidad de desborde, velocidad y visión de juego lo han puesto en la mira internacional.

El club apuesta por la continuidad

El Deportivo ve improbable la salida del jugador a estas alturas del verano. La temporada está cerca y no se plantea perder a un futbolista tan importante. El 1 de septiembre marcará el final definitivo de cualquier incertidumbre de mercado.

Mientras tanto, la dirección deportiva trabaja en fichar un portero que sustituya a Helton Leite. Además, busca un mediocentro y dos delanteros para reforzar al equipo de Imanol Idiakez. También se gestionan salidas como Petxarroman, Diego Gómez, Genreau y Martín Ochoa.

Yeremay es el ejemplo de un futbolista formado en la cantera que llega a la élite. Su conexión con la afición es evidente y cada acción suya enciende Riazor. Ese vínculo emocional es otro motivo que complica su traspaso a otro equipo. El jugador afirma sentirse valorado y feliz en A Coruña.

Un futuro que genera expectación

Con el inicio de las grandes ligas, la expectación crece. Los clubes con poder económico manejan grandes presupuestos. Yeremay, por su calidad y juventud, encaja en muchos proyectos ambiciosos. En el Dépor confían en que contrato, cláusula y compromiso personal sean suficientes para retenerlo.

El entorno del jugador transmite calma, aunque las últimas semanas del mercado siempre traen sorpresas inesperadas.

El interés de un grande europeo

Recientemente, un club de Champions presentó una oferta formal por el extremo canario. El Deportivo la recibió con cortesía pero la rechazó de inmediato. La idea de la directiva es clara: no se venderá a cualquier precio. Yeremay sigue concentrado en su preparación para el inicio de la temporada. Evita distracciones y mantiene su nivel en los entrenamientos.

Sabe que, si sigue rindiendo así, su nombre seguirá en los despachos de grandes clubes. Finalmente, se ha sabido que el equipo interesado en Yeremay Hernández es el Sporting de Portugal, histórico del fútbol europeo y habitual en la Liga de Campeones.