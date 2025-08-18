Tomás Roncero admite que exageró noticias a favor del Real Madrid

El periodista deportivo Tomás Roncero ha hecho una confesión inesperada y sincera. En una entrevista reciente, reconoció haber inflado cifras en favor del Madrid. “Llegué a escribir que había 25.000 personas cuando solo había 10.000”, dijo entre risas.

La anécdota ocurrió durante una crónica para El Mundo Deportivo, años atrás. Se trataba de un homenaje a Goyo Benito, con el estadio casi vacío. Roncero, por pasión, duplicó la asistencia estimada para no mostrar un fracaso. “Era mi manera de defender al club de mi vida”, explicó.

Roncero es una de las voces más reconocidas del madridismo mediático. La pregunta es clara: ¿puede un periodista abiertamente forofo mantener credibilidad? Él no lo esconde: “Soy del Real Madrid y al que no le guste, que se chinche”. Lo repite sin complejos, y lo ha convertido en su marca personal.

| YouTube

Un periodista pasional con millones de seguidores

Roncero tiene casi dos millones de seguidores en Twitter y muchos haters. Lo siguen culés, atléticos, valencianistas y rivales del Madrid para criticarle. Pero también para saber qué dirá en cada victoria o derrota merengue.

El manchego reconoce que ha tenido disputas con presidentes del propio club. “No soy un vocero institucional, soy un madridista crítico cuando toca”, afirma. Aun así, admite haber defendido al club incluso manipulando datos menores en sus inicios.

| Real Madrid, Canva

De becario anónimo a símbolo del madridismo mediático

Roncero comenzó en la agencia Colpisa y luego pasó por El Mundo. Durante sus veranos como corresponsal de El Mundo Deportivo, disimulaba su madridismo. “Tenía que maquillar un poco la crisis del Madrid para que me compraran la crónica”, relata.

Fue entonces cuando se permitió alterar un dato en favor del club blanco. “No podía aceptar que el homenaje a mi Goyo Benito fuera un desastre”. Ese día, decidió que lo emocional pesaba más que lo factual.

¿Un caso aislado o algo más frecuente?

Su historia abre la puerta a nuevas preguntas sobre el tratamiento mediático al Real Madrid. ¿Cuántos periodistas han hecho algo similar? ¿Cuántas veces se han “hinchado” cifras, elogios o titulares por amor al club? En una época donde se cuestiona la veracidad de los medios, este tipo de confesiones impacta.

Cuando sus jefes le preguntaron por el desfase en la crónica, tuvo respuesta. “El tiempo estaba regular, mucha gente se metió bajo las tribunas”. Esa fue su justificación para explicar el aumento ficticio de público. “Esto nos da credibilidad”, llegó a decir al medio. Aunque la realidad era evidente: había vacíos, pero él decidió contarlo diferente.

El periodista que no se esconde… pero que a veces exagera

Roncero no engaña: es periodista, pero antes es madridista. Esa dualidad lo convierte en un personaje único en el panorama mediático español. Su estilo divide, pero nunca pasa desapercibido. Ahora, al admitir que exageró datos por pasión, alimenta aún más el debate. ¿Es posible ser objetivo cuando se ama tanto a un equipo? ¿O es preferible la honestidad emocional aunque se rocen los límites del rigor?