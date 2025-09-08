Un entrenador de Turquía no se corta y habla claro de Messi: 'Lamine Yamal...'

España ha firmado un parón internacional brillante y dejó una exhibición memorable en el Konya Büyükşehir Arena. El equipo goleó 0-6 a Turquía con autoridad coral y un impacto diferencial en los costados. Lamine Yamal volvió a ser foco constante de peligro, acelerando cada transición y castigando todo emparejamiento individual. El eco del partido ha cruzado fronteras y ha generado una comparación tan atrevida como inevitable.

Önder Özen, exentrenador del Beşiktaş y analista muy seguido en Turquía, se lanzó con una afirmación contundente. Señaló que superar a Messi no depende solo del talento, sino de una inteligencia extraordinaria en cada decisión. Añadió que Lamine, con 18 años, ya habría superado al Messi de esa misma edad. La frase impactó porque llegó después de una actuación estadísticamente descomunal del extremo catalán.

Ante Turquía, Lamine disputó 73 minutos con un peso ofensivo continuo y sostenido. Registró dos asistencias, generó cuatro ocasiones y completó ocho de diez regates intentados. Ganó doce de dieciséis duelos terrestres, recuperó seis balones y no perdió ninguna posesión. Desde la derecha, fijó al lateral, atacó el intervalo y activó al interior con paredes rápidas. También liberó a Pedro Porro en la salida, atrayendo rivales y creando superioridades tras la primera recepción.

| @SEFutbol

Su lectura sin balón marcó diferencias, atacando el segundo palo cuando Oyarzabal arrastraba centrales hacia la frontal. Con balón, eligió siempre altura adecuada para recibir entre líneas y girar hacia dentro. Ahí aparecieron conducciones diagonales que forzaron ayudas y abrieron pasillos para Merino. La producción final validó sensaciones: España generó ventajas cada vez que Lamine recibió orientado. El equipo encontró ritmo, profundidad y pausa en el mismo futbolista.

Entre la hipérbole y la prudencia: el listón que marca el legado de Messi

Comparar al Lamine de 18 con el Messi de 18 simplifica una discusión compleja. El argentino transformó cifras precoces en dominio sostenido durante década y media, algo inalcanzable sin continuidad. Para que la frase de Özen tenga recorrido, Lamine deberá sostener impacto físico, técnico y mental muchos años. La exigencia del calendario y la acumulación de focos medirán su capacidad para repetir actuaciones.

Los récords del joven de Catalunya ya explican parte del fenómeno, con marcas precoces en Liga y Champions. También con la selección, donde su producción determinó etapas clave y amplificó la ambición del grupo. Sin embargo, el salto de inmadurez a hegemonía requiere evolucionar en lectura de ritmos y gestión emocional. De momento, el tendido táctico ofrece señales correctas: mucha eficiencia en el regate y acierto creciente en la última decisión.

Para Flick, su rol en el Barça seguirá ligado a recibir abierto y finalizar por dentro. En España, De la Fuente potencia esa misma dualidad, aprovechando su pase tenso al segundo palo. El reto inmediato será mantener volumen sin caer en la sobreexposición física tras un verano exigente. Si estabiliza cifras y conserva frescura competitiva, el debate seguirá vivo, aunque la comparación exija perspectiva larga. La muestra es ilusionante, pero el veredicto corresponde a la constancia de los próximos años.