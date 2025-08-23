Bombazo, cambio radical con Dani Ceballos: El Real Madrid toma una decisión

Ceballos vuelve a estar en el centro de la atención madridista. Cada verano, su continuidad en el Real Madrid se convierte en un debate constante. El centrocampista de Utrera empieza otra vez desde atrás en la rotación. Sin embargo, mantiene la fe en revertir la situación y convencer.

Competencia feroz en el centro del campo

En la pizarra de Xabi Alonso, Ceballos parte desde el sexto lugar. Valverde y Tchouaméni son indiscutibles gracias a su físico y regularidad constante. Camavinga y Bellingham, cuando se recuperen, también tendrán preferencia por calidad. Incluso Güler, reconvertido a interior, ha recibido más confianza en este arranque.

Esta situación complica los planes de Ceballos de ser protagonista con continuidad. El utrerano sabe que con minutos puede convencer al seleccionador De la Fuente. La opción de disputar el Mundial 2026 sigue siendo un objetivo prioritario. Todo pasa por mantener protagonismo en el Real Madrid durante la temporada.

| Real Betis, FootyRenders

El eterno vínculo sentimental con el Betis

Si finalmente saliera del Real Madrid, Ceballos siempre pensaría primero en el Betis. El club verdiblanco es su casa y nunca dejó de demostrarlo. En numerosas ocasiones ha enviado mensajes de cariño hacia Heliópolis y su gente. Sin embargo, el aspecto económico complica mucho un posible regreso sentimental.

El Betis no puede ahora mismo asumir ni traspaso ni salario. Ceballos tiene un valor de mercado considerable y cobra una ficha elevada. Por eso, aunque la ilusión exista, la realidad financiera frena esa posibilidad. El sueño verdiblanco queda guardado, aunque difícilmente se haga realidad en 2025.

| Canva

Precio fijado por el Real Madrid

El Real Madrid no pondrá grandes obstáculos si Ceballos decide marcharse. El único requisito es que la oferta se sitúe entre quince y veinte millones. Si llega esa cantidad, el club abrirá la puerta de salida. De lo contrario, seguirá luchando por un sitio dentro de la plantilla.

El utrerano sabe que cada minuto contará para su futuro inmediato. Los partidos de rotación o las competiciones secundarias serán su gran escaparate. Con buenas actuaciones puede escalar posiciones y convencer a Xabi Alonso definitivamente. Ese es su plan, aunque el mercado podría alterarlo en cualquier momento.

Una historia repetida cada verano

La historia de Ceballos se repite sin cesar cada inicio de verano. Empieza en desventaja, lucha por minutos y acaba generando debate entre aficionados. Su calidad es indudable, pero la competencia en el Real Madrid es feroz. Año tras año, la misma película se vuelve a proyectar en Chamartín.

A pesar de ello, Ceballos nunca baja los brazos y mantiene su carácter competitivo. Con Ancelotti ya demostró que podía ganarse un puesto titular. Ahora, con Alonso, busca repetir esa misma historia con constancia. Su reto es convencer de nuevo a todos dentro del vestuario madridista.

| XCatalunya

Ceballos sigue entre la duda y la esperanza

Hoy, Ceballos continúa siendo jugador del Real Madrid con intención de quedarse. Su meta es consolidarse en el club blanco y lograr estabilidad deportiva. Sin embargo, la llegada de un nuevo centrocampista puede modificar todo. En ese caso, escucharía ofertas y decidiría cuál es el mejor camino.

Por ahora, su futuro sigue envuelto en dudas, como cada verano reciente. Ceballos mantiene la ilusión intacta de triunfar vestido de blanco en Chamartín. Todo dependerá de su rendimiento, la planificación del club y el mercado. Una historia conocida que vuelve a repetirse en la carrera del utrerano.