El lateral que fichará el Sevilla si hay salidas

El verano en Nervión avanza con decisiones de calado y una agenda apretada. El cuerpo técnico ha pedido equilibrio competitivo y un plus físico en los costados. La dirección deportiva mide cada paso para no tensionar aún más el límite salarial.

La hoja de ruta la dirige Antonio Cordón tras su reciente desembarco en el club. El plan pasa por reordenar la plantilla y capitalizar oportunidades de mercado en posiciones críticas. La venta de Badé al Leverkusen ha abierto margen y nuevas necesidades atrás.

La banda derecha condiciona todos los movimientos en estas horas decisivas.

Juanlu está muy cerca de marcharse al Nápoles tras la última mejora italiana. Carmona, por su parte, tiene un acuerdo entre clubes con el Nottingham Forest, aunque el jugador no ha dado todavía el sí definitivo. Hasta que no salga alguno, el club no firmará refuerzos para esa demarcación.

Con ese escenario, el Sevilla ha activado una alternativa asumible para el lateral derecho. La opción que gana enteros es Martín Ortega, una apuesta de coste contenido que encaja en el perfil buscado. El movimiento depende, en cualquier caso, de que se consumen las salidas previstas.

| Canva

Por qué Ortega encaja en el libreto de Almeyda para el carril derecho

El plan del técnico prioriza laterales intensos en duelos y con ida y vuelta sostenida. Ortega destaca por su disciplina táctica, lectura defensiva y centros tensos a media altura. Además, cuenta con pasaporte italiano, por lo que no ocuparía plaza extracomunitaria en LaLiga.

Números 2025 con Tigre y un coste que permite maniobrar sin riesgo

El argentino, de 25 años y 1,81 metros, suma este año quince apariciones oficiales y un gol. Su valor de mercado ronda 1,8 millones y su contrato concluye el 31 de diciembre de 2025. Esa situación contractual facilita una operación asequible, incluso con fórmulas escalonadas de traspaso.

Competencia del Cagliari y negociación a contrarreloj en la recta final

No está solo en el escaparate, porque el Cagliari también ha preguntado por su situación. El Sevilla confía en la ventaja de proyecto y en el aval del cuerpo técnico. La clave será el timing: salida cerrada, hueco salarial y ejecución inmediata de la alternativa.

Contexto competitivo: derrota inaugural, urgencias y calendario inmediato

El arranque liguero dejó una derrota y la sensación de que falta cierre atrás. El siguiente compromiso obliga a no equivocarse con los plazos de entradas y salidas. Almeyda, mientras tanto, cuenta con Juanlu y Carmona hasta que el mercado dictamine lo contrario.

¿Podrá el Sevilla superar sus limitaciones económicas sin perder competitividad?

La respuesta pasa por vender bien y comprar mejor en posiciones determinantes. Ortega encaja por físico, edad y coste, y ofrece aprendizaje rápido en un contexto exigente. Si se confirma una salida en el carril, su llegada cubriría una urgencia táctica evidente.

| Sevilla FC

En Nervión calculan cada euro y cada minuto, con margen justo pero convicción clara. Si la puerta de salida se abre, el lateral argentino está preparado para cruzar la de entrada.