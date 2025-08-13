Notición en Sevilla: El 'injerto' económico que necesitan podría llegar desde Turquía

El Sevilla FC entra en la recta final de su preparación para el inicio de LaLiga EA Sports con más dudas que certezas. Especialmente en su delantera. Matías Almeyda, que ha probado múltiples combinaciones durante la pretemporada, mantiene a su segundo atacante como alternativa por detrás de Adams.

A pesar de recibir varias oportunidades durante el verano, sus minutos no han convencido ni a la afición ni a la directiva. La última prueba, el empate 1-1 frente al Toulouse en el cierre de la pretemporada, dejó más preguntas que respuestas. Almeyda sigue confiando en su potencial. Aunque no es ajeno a que el rendimiento en el campo no ha estado a la altura de las expectativas.

El mercado se mueve y Turquía llama a la puerta

Con la ventana de fichajes aún abierta, el nombre de este delantero ha vuelto a sonar con fuerza fuera de España. Si hace unas semanas se le vinculó a los Pumas de la UNAM en México, ahora son varios medios turcos los que apuntan a un interés del Besiktas.

En Nervión, la operación no se vería con malos ojos. Aunque llegó como refuerzo para aportar gol y experiencia, su salida liberaría una ficha y un salario importantes, facilitando posibles llegadas de última hora. No obstante, el club no planea regalarlo: cualquier negociación debería cerrarse en términos beneficiosos para la entidad.

La postura del jugador: entre la paciencia y la incertidumbre

Mientras los rumores se multiplican, el futbolista mantiene un discurso de compromiso con el Sevilla. Cree que todavía puede ganarse un sitio en el once de Almeyda si recibe la continuidad necesaria. En los entrenamientos, su actitud es positiva, y asegura que aún no ha mostrado su mejor versión.

Sin embargo, hay un factor clave que complica su situación: a falta de pocos días para el debut liguero, no está inscrito en LaLiga. Esto hace que su participación en el primer encuentro, frente al Athletic Club en San Mamés, sea poco probable. La falta de inscripción alimenta la sensación de que el club sopesa seriamente su salida antes de que finalice el mercado.

El desafío de Almeyda y la planificación del Sevilla

Matías Almeyda afronta un inicio de temporada con varios frentes abiertos. Hay otros jugadores en la rampa de salida, como Juanlu Sánchez o Loïc Badé, lo que obliga a la dirección deportiva a trabajar a contrarreloj. El técnico argentino quiere un plantel equilibrado, pero las limitaciones económicas condicionan cada movimiento.

Este caso es un ejemplo de ese equilibrio difícil: un jugador con potencial, pero que por ahora no ha ofrecido el rendimiento esperado y cuyo salario supone una carga para el club. El interés del Besiktas podría ofrecer una solución, siempre que las condiciones económicas sean adecuadas.

Rumores, presión y un futuro incierto

El delantero africano vive en un limbo deportivo. Sabe que, si se queda, tendrá que pelear duro por un puesto y demostrar que puede ser decisivo. Si se marcha, el Besiktas o cualquier otro destino supondría un nuevo comienzo, quizá en una liga menos exigente que la española, pero con la oportunidad de recuperar protagonismo.

Con el inicio de LaLiga a la vuelta de la esquina, el Sevilla deberá decidir pronto. Mantenerlo en el plantel implica confiar en que su rendimiento mejore; dejarlo salir, en cambio, obligará a reforzar la delantera de inmediato. Lo que está claro es que la paciencia del club y del jugador se mide ya en días, no en semanas.

El protagonista de esta encrucijada no es otro que Kelechi Iheanacho.