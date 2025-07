Cabreo de los aficionados del Real Madrid con Pedrerol: Así señala a Mbappé y Vinicius

El ambiente en torno al Real Madrid ha cambiado en las últimas semanas. Mientras los grandes fichajes del verano siguen generando expectación, la paciencia del madridismo se agota con rapidez cuando las cosas no funcionan como esperan. La afición del Santiago Bernabéu, famosa por exigir entrega y compromiso a sus ídolos, no está dispuesta a tolerar temporadas en blanco o actitudes indolentes sobre el césped, por muy rutilantes que sean los nombres que luzcan la camiseta blanca.

Las declaraciones recientes de uno de los periodistas más influyentes del país han reavivado el debate. En plena pretemporada y con la plantilla bajo la lupa, la crítica ha ido dirigida directamente a dos de los grandes referentes del vestuario, lanzando un aviso claro a jugadores y cuerpo técnico.

Pedrerol señala el problema: El Bernabéu no perdona la falta de actitud

Durante su intervención en El Chiringuito de Jugones, Josep Pedrerol no ha tenido reparos en advertir sobre el posible desencanto de la grada si la actitud de las estrellas no cambia. "Este año, si el público ve la actitud de Mbappé y de Vinicius, van a recibir una pitada descomunal. El Bernabéu no va a aguantar otro año con gente que se pasea por el campo", lanzó en referencia a los recientes partidos y a la percepción de falta de compromiso por parte de ambos jugadores.

| Real Madrid, Canva

Según Pedrerol, la relación entre Vinicius y la afición se ha enfriado tras varias temporadas de paciencia y gestos de generosidad por parte del estadio, pero “el matrimonio Vinicius-Bernabéu ya no es el mismo”. El periodista deja claro que el madridismo exige un cambio de actitud inmediato, recordando que en otros años se han visto situaciones similares, pero el crédito no es infinito.

La presión recae también sobre Xabi Alonso

La mirada crítica no se centra solo en los jugadores. El propio Pedrerol apunta a Xabi Alonso, ahora responsable del vestuario, y a su capacidad para tomar decisiones difíciles. El periodista plantea si el técnico será capaz de sentar en el banquillo a jugadores de primer nivel cuando no rindan, una incógnita que sobrevuela el proyecto tras la marcha de Ancelotti.

En su análisis, Pedrerol remarca que, aunque Xabi Alonso tiene el respaldo total de la directiva y de Florentino Pérez, ahora toca demostrar personalidad y mano dura: “A Xabi Alonso le da autoridad, empezaba por Florentino. Xabi Alonso, lo que quiera. Pero que lo haga”. El mensaje es claro: el nuevo técnico tiene todo el poder para tomar decisiones, pero la afición no va a esperar eternamente a que el equipo carbure.

| Canva

Mbappé y Vinicius, los señalados

A falta de menos de un mes para el inicio de la temporada oficial, la expectación es máxima en torno a dos de los jugadores con mayor proyección mundial. Mbappé, llamado a marcar una época en el club, y Vinicius, referente del proyecto en los últimos años, están obligados a responder en el terreno de juego y dejar atrás cualquier atisbo de relajación.

El público del Bernabéu, con la memoria reciente de campañas irregulares, no dudará en mostrar su malestar si detecta apatía. Las primeras pruebas llegarán en los partidos de pretemporada, donde tanto el rendimiento colectivo como las decisiones de Xabi Alonso serán escrutadas con lupa.

Un reto de futuro

La situación no solo afecta al día a día, sino que marca el inicio de una nueva etapa. El Real Madrid estrena entrenador, liderazgos renovados y una plantilla llena de talento. Pero la exigencia es máxima y la presión del entorno, aún mayor. De los próximos partidos dependerá que la afición recupere la ilusión o que, como ya advierten voces autorizadas, el ruido en la grada se haga ensordecedor.

La temporada está a punto de arrancar y todos los focos apuntan a las estrellas y al banquillo. El Bernabéu no perdona y el margen de error es cada vez menor. ¿Responderán Mbappé y Vinicius al desafío o aumentará el desencanto en la afición blanca? El primer veredicto lo dará la grada, tan implacable como siempre.