Noticia que lo cambia todo en el Elche: Fichaje arriesgado en la portería

El Elche trabaja en silencio pero con firmeza para reforzar su plantilla antes del inicio liguero. La portería es una prioridad para el cuerpo técnico y la dirección deportiva. Tras varias reuniones, hay un candidato muy cerca de cerrar su llegada. El objetivo es sumar experiencia, liderazgo y garantías desde el primer minuto.

El club quiere competir desde la jornada uno y no repetir errores del pasado. Por eso busca jugadores con bagaje y carácter. El nuevo guardameta está libre en el mercado tras acabar contrato. Las negociaciones han avanzado rápidamente gracias a la buena predisposición del jugador.

Un perfil veterano con muchos partidos en Primera

El portero acumula años de experiencia en LaLiga y en el extranjero. Su madurez bajo palos es innegociable. El club considera que su fichaje puede ser una gran oportunidad. Llegaría a coste cero y con salario ajustado.

La temporada pasada disputó más de 30 partidos con su último equipo. Fue clave para mantener la portería segura. A pesar de su edad, sigue en plena forma. El Elche lo ve como una pieza estratégica en su regreso a Primera. El actual portero titular es un arquero argentino que brilló en Segunda. Fue el menos goleado.

Sin embargo, el cuerpo técnico quiere competencia en todas las posiciones. La portería no es una excepción. El nuevo fichaje no aceptará ser suplente sin pelear. Viene a competir. La batalla por el puesto será intensa. El entrenador Eder Sarabia lo sabe y lo prefiere así. Tres porteros en plantilla es su deseo desde hace tiempo.

Más fichajes en el horizonte

El Elche también quiere reforzar su ataque con un extremo desequilibrante. El elegido juega en Bélgica. Se trata de un joven ecuatoriano con velocidad y regate. El club presentó una primera oferta, rechazada por su equipo actual. Pese a ello, las negociaciones siguen abiertas. El Elche está decidido a insistir. La idea es tener una plantilla compensada antes del cierre del mercado. La prioridad ahora es cerrar al portero y luego al extremo.

La estrategia del club es clara: equilibrio entre juventud y veteranos. El portero en cuestión aporta esa veteranía. Además, conoce perfectamente el fútbol español. No necesita adaptación. Puede rendir desde el primer día. Su llegada sería un golpe anímico para el vestuario. También un alivio para el técnico.

Un fichaje que entusiasma al entorno franjiverde

Los aficionados reciben con entusiasmo esta posible incorporación. Conocen su trayectoria y sus reflejos felinos. Aplauden la apuesta del club por fichajes sólidos. Tras una temporada dura, quieren buenas noticias. El objetivo esta temporada es claro: mantenerse en Primera. Para eso hacen falta jugadores fiables.

Este portero lo es. Ha rendido en clubes de nivel. Tiene carácter y mentalidad ganadora. El acuerdo final depende de pequeños flecos contractuales. Pero el camino está hecho. El jugador está convencido. El cuerpo técnico también. Falta el comunicado oficial. El portero que está a punto de firmar por el Elche se llama Vicente Guaita.