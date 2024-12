Guti deja KO a Kylian Mbappé en 'El Chiringuito': 'Tiene que...'

Kylian Mbappé logró un golazo frente al Getafe este domingo, pero eso no basta para apaciguar las críticas del madridismo. Su rendimiento en el inicio de temporada ha generado decepción, muy lejos del nivel esperado de una estrella de su calibre. En los grandes partidos, como El Clásico o contra el Liverpool, su actuación ha dejado mucho que desear. Además, el fallar un penalti en Anfield y no atreverse a lanzar el siguiente muestra una debilidad preocupante.

Anoche, en El Chiringuito, Guti analizó sin piedad la situación de Mbappé, lanzando declaraciones basándose precisamente en esa cobardía para no tirar el penalti frente al conjunto azulón. "Yo creo que lo que tiene que romper es esa inseguridad, y la tiene que romper ya", afirmó el exjugador del Real Madrid. Según Guti, la clave para superar este bache está en asumir responsabilidades: "Fallo un penalti, lo cojo y lo vuelvo a tirar. Es que no pasa nada por fallar un penalti".

Guti no solo se refirió al error en Liverpool, sino también a lo que considera una falta de carácter en el delantero francés. "El domingo demostró debilidad, y eso es un pecado para un líder", sentenció, dejando claro que Mbappé no está cumpliendo con las expectativas de liderazgo que recaen sobre él.

Josep Pedrerol sentencia

Quien también se sumó a las críticas a Mbappé fue el conductor del programa, Josep Pedrerol: "Un líder no se permite estas cosas. Si no tiras el penalti, demuestras que no lo eres, aún, por lo menos". Este análisis coincide con el sentir de muchos aficionados, que ven a Mbappé como una figura que necesita dar un paso adelante para consolidarse como el jugador que se espera que sea.

La presión sobre Mbappé no es nueva, pero estas últimas semanas parece haberse intensificado. A pesar de su golazo contra el Getafe, Pedrerol no dudó en criticar su inconsistencia: "Metió un golazo, pero también falló mucho después". Estas palabras reflejan la frustración de quienes ven a Mbappé como una promesa incumplida en los momentos clave.

| Real Madrid

Por último, el exfutbolista Guti también añadió que el debate sobre Mbappé no gira únicamente en torno a sus errores, sino a las expectativas que genera. "A Mbappé en Liverpool no se le señala por fallar el penalti, se le señala porque todos esperábamos más de él", apuntó.

La discusión evidencia que Mbappé enfrenta un desafío tanto en el campo como fuera de él. Su capacidad para asumir responsabilidades y demostrar carácter será clave para cambiar la percepción que tiene el madridismo sobre él. Por ahora, las palabras de Guti en El Chiringuito han dejado claro que el francés aún tiene mucho que demostrar si quiere ser considerado un verdadero líder.