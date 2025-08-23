Hansi Flick da el OK, el precio sube: El central que también quieren Nápoles y Arsenal

El mercado de fichajes no se detiene y, mientras el Barça intenta cuadrar sus cuentas y avanzar en las inscripciones pendientes, en Brasil emerge un nuevo nombre que podría sacudir la planificación deportiva de los grandes clubes europeos. La cantera del Palmeiras sigue produciendo futbolistas de primer nivel.

La nueva joya del Palmeiras

La historia se repite. Después de las ventas millonarias de Endrick, Estevão y Vitor Reis, el Palmeiras vuelve a ser protagonista en el escaparate internacional. Su cantera está considerada como una de las mejores del mundo y los grandes de Europa no pierden detalle de cada aparición estelar.

El futbolista en cuestión tiene apenas 19 años, pero ya mide 1,97 metros y combina potencia física con una sorprendente rapidez en los desplazamientos. Su juego aéreo es dominante y, además, posee una notable capacidad de colocación defensiva. Un perfil que escasea en el fútbol moderno y que ha disparado su cotización en tiempo récord.

Se revela el nombre: Luiz Benedetti

El joven central zurdo se llama Luiz Benedetti. Integrante del Sub-20 del Palmeiras, ha comenzado a llamar la atención por su madurez en el campo y por un rendimiento que lo sitúa como uno de los defensores más prometedores de su generación. Su pasaporte italiano facilita aún más la operación, ya que no ocuparía plaza de extracomunitario en Europa.

El Barça ha tomado buena nota de su progresión y lo sigue de cerca. Sin embargo, la competencia es feroz. Según medios brasileños, el Arsenal ya habría puesto sobre la mesa una primera oferta formal. El Nápoles habría establecido contactos con sus agentes. El club blaugrana, en cambio, está condicionado por la falta de liquidez inmediata.

Interés creciente en Europa

La situación de Benedetti recuerda a la de otras perlas que, en cuestión de semanas, pasaron de ser promesas en Brasil a protagonistas del mercado. El ejemplo más reciente es el de Estevão, que tras brillar en el Mundial de Clubes fue traspasado al Chelsea en una operación millonaria.

En el caso de Benedetti, su entorno mantiene la calma y asegura que no hay acuerdo cerrado con nadie. Sin embargo, reconocen que el zaguero cotiza al alza y que el escenario natural es que dé el salto a Europa en breve. Los ojeadores lo describen como un central moderno: contundente, rápido al corte y con capacidad para sacar el balón jugado desde atrás.

El papel del Barça en la puja

La dirección deportiva blaugrana, con Deco al frente, sabe que reforzar la defensa es prioritario. El club se ha interesado por varios perfiles en los últimos meses. La falta de margen salarial y las limitaciones del ‘fair play’ de LaLiga complican cualquier operación inmediata.

Aun así, el seguimiento de Benedetti es constante. El Barça entiende que el brasileño podría convertirse en una apuesta estratégica de futuro. La clave estará en si el jugador resiste la tentación de marcharse ya a Inglaterra o Italia.

Una carrera contra el tiempo

El caso de Luiz Benedetti refleja una vez más la dificultad del Barça para competir en un mercado cada vez más acelerado. El talento brasileño no pasa desapercibido y los grandes de Europa están dispuestos a mover ficha con rapidez.

Si el central acaba fichando por otro club, será otra oportunidad perdida para los culés. Pero si logran hacerse con él, podrían estar asegurándose a uno de los defensores con mayor proyección del continente. El reloj corre y Benedetti, mientras tanto, sigue demostrando que está listo para el gran salto.