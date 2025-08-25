Míchel estalla tras el Villarreal 5 - Girona 0: 'Hay jugadores...'

El arranque liguero del Girona se ha convertido en una pesadilla inesperada. El equipo catalán, que viene de una temporada histórica, aunque también complicada, ha comenzado esta campaña con dos derrotas contundentes que han encendido todas las alarmas en Montilivi.

Dos jornadas que dejan al Girona en el fondo de la tabla

En la primera fecha, el Girona cayó en casa ante el Rayo Vallecano por 1-3. Lo ocurrido en la segunda jornada fue todavía más preocupante: un 5-0 frente al Villarreal en La Cerámica que dejó a los de Míchel hundidos en la última posición de LaLiga. En solo 180 minutos, el Girona ha encajado ocho goles y apenas ha mostrado capacidad ofensiva, algo que contrasta con el nivel competitivo que había mantenido en los cursos anteriores.

El equipo se muestra débil en defensa y sin recursos en ataque, una situación que refleja la falta de adaptación de los nuevos fichajes. Estos llegaron con la pretemporada casi terminada, por lo que todavía no han logrado integrarse en los esquemas del entrenador.

| @gironafc

Míchel, crítico con el club y sus jugadores tras la goleada

En la rueda de prensa posterior al partido contra el Villarreal, Míchel no se mordió la lengua. El técnico madrileño aseguró que “hay jugadores que quieren marcharse y no están centrados”, una frase que refleja la incertidumbre que rodea al vestuario. También criticó al club por su gestión del mercado: “El equipo se tendría que haber cerrado mucho antes, no ahora”. El entrenador lamentó que, con el campeonato ya en juego, la plantilla siga con jugadores en la rampa de salida y sin la estabilidad necesaria para competir decentemente.

La sensación que transmitió fue de profunda decepción, tanto por la imagen mostrada en Villarreal como por la falta de claridad en los mensajes que reciben la plantilla y la afición. “Hoy no me siento representado por el equipo”, reconoció con dureza.

Un verano con fichajes tardíos y un once sin identidad

En Girona son conscientes de que han llegado refuerzos, pero demasiado tarde. Hugo Rincón, Álex Moreno, Axel Witsel, Vítor Reis y Thomas Lemar forman parte de las nuevas incorporaciones, aunque apenas han tenido tiempo de acoplarse. Mientras tanto, la fragilidad defensiva es evidente y los problemas en ataque impiden al equipo generar ocasiones claras. Frente al Villarreal, el Girona no solo encajó cinco goles, sino que dio la impresión de estar desbordado en cada fase del partido.

El futuro inmediato: Sevilla y el cierre del mercado

El calendario tampoco da respiro. El próximo rival será el Sevilla, otro club necesitado de puntos, y la presión sobre Míchel y sus futbolistas crecerá todavía más. Con el mercado abierto hasta el primero de septiembre, el técnico espera que se concreten nuevas incorporaciones. Al mismo tiempo, desea que se resuelva la situación de varios jugadores cuya continuidad está en duda.

El madrileño insiste en que necesita un grupo comprometido, con “alma y pasión”, para devolver al Girona al nivel competitivo de temporadas pasadas. Sin embargo, hasta que no se cierren las operaciones pendientes, el ruido externo seguirá condicionando la concentración del equipo.