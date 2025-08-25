Medios alemanes confirman un nuevo fichaje del Espanyol para Manolo González

El Espanyol ha comenzado la temporada con paso firme en su regreso a la élite. Tras sumar una meritoria victoria frente al Atlético de Madrid y un empate de prestigio contra la Real Sociedad en Anoeta, el conjunto de Manolo González mantiene un arranque ilusionante. Sin embargo, la dirección deportiva no ha dejado de trabajar en el mercado y prepara un nuevo movimiento que llega desde Alemania.

El Espanyol se refuerza con Clemens Riedel

Según el periodista germano Florian Plettenberg, el central Clemens Riedel, de solo 22 años, será nuevo jugador del Espanyol. El traspaso, valorado en 2 millones más variables, incluye un 10% de una futura venta para el Darmstadt. Allí, en el club de Hesse, es donde se ha formado y donde ha ejercido incluso como capitán en sus últimas campañas.

La operación está prácticamente cerrada y, según informaciones de Sky Sports y Florian Plettenberg, el futbolista ya se encuentra en Barcelona para pasar reconocimiento médico. Si todo transcurre con normalidad, el anuncio oficial será inminente.

Un perfil joven con experiencia en la Bundesliga 2

Pese a su corta edad, Riedel ya acumula experiencia al máximo nivel competitivo en Alemania. La pasada temporada disputó 33 partidos oficiales en la segunda división, aportando un gol y una asistencia. Además, fue internacional sub-21 con la selección alemana, un aval que refuerza su potencial de crecimiento.

Aunque su demarcación natural es la de central, el jugador también puede actuar como pivote defensivo. Esto le otorga un plus de versatilidad para una plantilla que busca alternativas en varios frentes. De hecho, hallar un mediocentro defensivo es una de las prioridades del Espanyol en estos últimos días.

La defensa, línea prioritaria en Cornellà

El fichaje de Riedel se suma a las incorporaciones de José Salinas, Miguel Rubio y Hugo Pérez, además de la cesión de Carlos Romero, en la zaga perica. La apuesta del club ha sido clara: reforzar la línea defensiva con juventud, talento y jugadores con margen de evolución.

La llegada del alemán responde a una planificación que ya ha dejado diez fichajes confirmados en este mercado. Este número evidencia la profunda remodelación que vive el conjunto catalán tras su retorno a Primera División.

Aunque la llegada de Riedel está prácticamente sellada, el Espanyol no descarta cerrar un refuerzo más en el centro del campo antes del 1 de septiembre. La dirección deportiva, liderada por Fran Garagarza, mantiene varias negociaciones abiertas para completar una plantilla que ha ilusionado a la afición con su buen inicio.