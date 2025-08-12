Alerta para el viernes y el sábado: los meteorólogos lanzan un aviso a estas regiones

La semana ha comenzado con temperaturas veraniegas muy marcadas en buena parte de España. El calor se ha extendido desde el sur hacia el norte, con máximas que superan los 35 °C en varias provincias. Las noches tropicales se han repetido en el centro, interior sur y valle del Ebro, sin apenas descenso térmico.

Los modelos meteorológicos indican que esta situación no solo continuará, sino que se intensificará en los próximos días. El final de la semana podría traer un repunte de calor especialmente acusado en regiones del norte. Las previsiones apuntan a valores excepcionales para mediados de agosto.

| Europa Press

Aviso a estas comunidades de cara al fin de semana

Según la configuración sinóptica, una DANA se ubicará al norte de Azores, mientras que la Península Ibérica quedará bajo un pantano barométrico. Este patrón propiciará un notable ascenso de temperaturas, especialmente en el norte. El aire cálido quedará estancado y reforzado por la insolación, creando condiciones extremas para la época.

El viernes y sábado se prevé un pico de calor destacado en el área cantábrica. Con valores que podrían alcanzar o superar los 35 °C en zonas de Asturias, Cantabria y País Vasco.

También se esperan registros muy altos en la cuenca del Ebro y el norte de Castilla y León. El contraste térmico con jornadas previas será muy evidente.

| Europa Press, Muhammad Atif, Grafinka

Ya se ve la luz al final del túnel

Además del calor, la falta de viento favorecerá una sensación térmica elevada y persistente. En el interior peninsular, las máximas podrían mantenerse por encima de los 30 °C, incluso en áreas habitualmente más frescas. Las mínimas también serán altas, prolongando las noches tropicales en muchas provincias.

A partir del domingo, el posicionamiento de la DANA podría modificar el régimen térmico y aumentar la inestabilidad. No se descarta la formación de tormentas en áreas de montaña del norte y este peninsular. Este cambio supondría un respiro tras el episodio de calor, aunque todavía queda por confirmar su alcance.

Claramente, el final de la semana estará marcado por un repunte térmico muy acusado en el norte y amplias zonas del interior. El seguimiento de la predicción será clave para planificar actividades y tomar precauciones ante temperaturas inusuales para mediados de agosto. Mantenerse hidratado y protegido de las altas temperaturas es imprescindible.