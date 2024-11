SONDEO 08/11: La CUP se hunde y pasaría a ser extraparlamentaria

La legislatura del president Salvador Illa avanza y aparecen diferentes encuestas que pronostican qué pasaría si hoy se celebraran elecciones en el Parlament. El sociólogo Sergi288 ha elaborado un nuevo sondeo con una amplia muestra de 2500 personas y también un abanico temporal muy amplio. Desde el 30 de octubre al 7 de noviembre.

Sergi288 es sociólogo y realiza habitualmente diferentes encuestas a nivel autonómico, municipal y estatal. Su fiabilidad es absoluta, pues en diferentes comicios recientes, como las elecciones autonómicas gallegas, vascas, catalanas y europeas su porcentaje de acierto ha sido de cerca del 90%. Esta encuesta nos da respuestas importantes a preguntas recurrentes.

El partido más votado sería Junts per Catalunya, que tendría entre 35 y 37 diputados y el 21,8% de los votos. El siguiente partido sería PSC, con 30-32 diputados y el 21,9% de los votos. La siguiente formación con más apoyo sería VOX, con 23-25 diputados y el 16,9%. ERC ocuparía una cuarta posición, con 16-18 diputados y el 11% de los votos.

En la parte intermedia encontramos a Partido Popular, con 9-10 diputados y el 7,9% de los votos. Aliança Catalana de Sílvia Orriols, con 9-10 diputados y el 7,7% de los votos. Y ya en la parte baja de la tabla, Comuns, con 4 diputados y el 3,8% de los votos, Podemos, con 3-4 diputados y el 3,4% de los votos y, finalmente, SALF y CUP, que no tendrían representación parlamentaria.

Respuestas a las principales preguntas

Junts per Catalunya de Carles Puigdemont sería el ganador de las elecciones, pero no podría governar porque la suma de Junts, ERC y la CUP no suma. De hecho, la CUP sumaría cero si se cumplen los pronísticos de Sergi288. El sociólogo no le da representación parlamentaria al partido de Laia Estrada que sería, incluso, superado por SALF de Alvise Pérez.

| ACN

VOX sigue en la parte alta, igual que en las anteriores encuestas. Los de Ignacio Garriga recogerían voto perdido del PSOE de Salvador Illa y del Partido Popular de Alejandro Fernández. Algunos socialistas, convencidos por el discurso de la derecha de que Illa es independentista, cambiarían su sentido del voto.

Aliança Catalana tendría un buen resultado comparado con el resultado actual, que es de 2 diputados, uno por Girona, el de Sílvia Orriols y otro por Lleida, el de Rosa Maria Soberana.

Resultados actuales

Actualmente, el PSC de Salvador Illa tiene 42 diputados. Junts per Catalunya tiene 35. ERC tiene 20 escaños. El Partido Popular 15. VOX, 11. Comuns de Jéssica Albiach consiguió 6 diputados, CUP de Laia Estrada 4 y, finalmente, cerró la representación parlamentaria, Aliança Catalana, con dos diputados.