Oficial: El día de inicio del curso escolar 2025/2026

En plena recta final del verano, las familias revisan presupuestos con un ojo en septiembre. La inflación vuelve a repuntar y obliga a planificar con más precisión que otros años. El consumo familiar se ajusta mientras suben algunos costes energéticos que impactan en el material escolar. Las papelerías registran un movimiento adelantado y crece la compra escalonada para contener el gasto.

Los datos respaldan esa prudencia y explican el tono comedido de la vuelta a clase. El IPC de julio se situó en el 2,7 por ciento interanual, con ligera presión subyacente. Las previsiones laborales mejoran, pero los hogares priorizan equilibrio entre ahorro y equipamiento escolar. El desembolso medio para equipar a cada alumno ronda los cuatrocientos veinticinco euros.

Cómo se encaja la vuelta según los hábitos de consumo

La presión del calendario no es menor, porque condiciona conciliación y logística de miles de familias. Empresas de transporte escolar y actividades extraescolares ajustan personal y rutas según la fecha efectiva. Los centros preparan horarios, servicios de comedor y adaptación de Infantil para un arranque ordenado. Este año, además, la jornada llega de nuevo antes de la Diada y con márgenes definidos.

| Africa Images

Fecha oficial de inicio

La fecha oficial ya está aprobada y publicada en la normativa autonómica para todo el sistema. Las clases de Infantil, Primaria y ESO comenzarán el ocho de septiembre en los centros de Catalunya. Bachillerato y Formación Profesional lo harán el doce de septiembre, con organización propia en cada instituto. Las escuelas oficiales de idiomas y la educación de adultos iniciarán actividad no más tarde del veintidós.

El calendario fija también el marco de finalización y los principales periodos de descanso del alumnado. Infantil, Primaria, ESO y primero de Bachillerato terminarán el curso el diecinueve de junio. Las vacaciones de Navidad irán del veinte de diciembre al siete de enero, ambos inclusive. La Semana Santa se desarrollará entre el veintiocho de marzo y el seis de abril.

Qué cambia a nivel organizativo y qué se debe prever

Conviene atender a un detalle técnico que explica algunas variaciones locales del arranque. La norma habla del sexto día laborable de septiembre, equivalente al ocho salvo festivo municipal. Los servicios territoriales pueden autorizar cambios puntuales por fuerza mayor, siempre con comunicación previa. Además, cada centro dispone de cuatro días de libre disposición repartidos durante los tres trimestres.

| ACN

Más allá de las fechas, la gestión pedagógica de los primeros días tiene efectos duraderos. Infantil contará con un periodo de adaptación gradual autorizado durante las tres primeras jornadas lectivas. El objetivo es facilitar la vinculación emocional y reducir el estrés derivado del regreso a rutinas. Para Secundaria y Bachillerato, los equipos directivos recomiendan aterrizajes curriculares con diagnóstico inicial y tutorías.

El contexto económico sugiere decisiones prudentes para mitigar la presión del gasto educativo anual. OCU estima un coste total por alumno cercano a dos mil trescientos noventa euros. Conviene planificar libros, material tecnológico y uniforme de forma escalonada y con bancos de intercambio. Las etapas postobligatorias requieren especial previsión por prácticas, movilidad y equipamiento específico en determinados ciclos.

Para búsquedas en Google, muchas familias preguntan cuándo empiezan las clases en Catalunya 2025 2026. También buscan el calendario escolar Catalunya 2025 2026 por etapas y festivos principales. Esta guía resume las claves oficiales y añade contexto para orientar decisiones informadas. Con la fecha oficial publicada, los centros disponen de un horizonte claro para organizarse con tiempo.