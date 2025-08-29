Oficial: El dia d'inici del curs escolar 2025/2026

En plena recta final de l'estiu, les famílies revisen pressupostos amb un ull posat al setembre. La inflació torna a repuntar i obliga a planificar amb més precisió que altres anys. El consum familiar s'ajusta mentre pugen alguns costos energètics que impacten en el material escolar. Les papereries registren un moviment avançat i creix la compra esglaonada per contenir la despesa.
Les dades donen suport a aquesta prudència i expliquen el to mesurat de la tornada a classe. L'IPC de juliol es va situar en el 2,7 % interanual, amb lleugera pressió subjacent. Les previsions laborals milloren, però les llars prioritzen l'equilibri entre estalvi i equipament escolar. La despesa mitjana per equipar cada alumne ronda els quatre-cents vint-i-cinc euros.
Com s'encara la tornada segons els hàbits de consum
La pressió del calendari no és menor, perquè condiciona conciliació i logística de milers de famílies. Empreses de transport escolar i activitats extraescolars ajusten personal i rutes segons la data efectiva. Els centres preparen horaris, serveis de menjador i adaptació d'Infantil per a un inici ordenat. Aquest any, a més, la jornada arriba de nou abans de la Diada i amb marges definits.
Data oficial d'inici
La data oficial ja està aprovada i publicada a la normativa autonòmica per a tot el sistema. Les classes d'Infantil, Primària i ESO començaran el vuit de setembre als centres de Catalunya. Batxillerat i Formació Professional ho faran el dotze de setembre, amb organització pròpia a cada institut. Les escoles oficials d'idiomes i l'educació d'adults iniciaran activitat no més tard del vint-i-dos.
El calendari fixa també el marc de finalització i els principals períodes de descans de l'alumnat. Infantil, Primària, ESO i primer de Batxillerat acabaran el curs el dinou de juny. Les vacances de Nadal aniran del vint de desembre al set de gener, ambdós inclosos. La Setmana Santa es desenvoluparà entre el vint-i-vuit de març i el sis d'abril.
Què canvia a escala organitzativa i què cal preveure
Convé atendre un detall tècnic que explica algunes variacions locals de l'inici. La norma parla del sisè dia laborable de setembre, equivalent al vuit excepte festiu municipal. Els serveis territorials poden autoritzar canvis puntuals per força major, sempre amb comunicació prèvia. A més, cada centre disposa de quatre dies de lliure disposició repartits durant els tres trimestres.
Més enllà de les dates, la gestió pedagògica dels primers dies té efectes duradors. Infantil comptarà amb un període d'adaptació gradual autoritzat durant les tres primeres jornades lectives. L'objectiu és facilitar la vinculació emocional i reduir l'estrès derivat del retorn a rutines. Per a Secundària i Batxillerat, els equips directius recomanen aterratges curriculars amb diagnòstic inicial i tutories.
El context econòmic suggereix decisions prudents per mitigar la pressió de la despesa educativa anual. OCU estima un cost total per alumne proper a dos mil tres-cents noranta euros. Convé planificar llibres, material tecnològic i uniforme de manera esglaonada i amb bancs d'intercanvi. Les etapes postobligatòries requereixen especial previsió per pràctiques, mobilitat i equipament específic en determinats cicles.
Per a cerques a Google, moltes famílies pregunten quan comencen les classes a Catalunya 2025 2026. També cerquen el calendari escolar Catalunya 2025 2026 per etapes i festius principals. Aquesta guia resumeix les claus oficials i afegeix context per orientar decisions informades. Amb la data oficial publicada, els centres disposen d'un horitzó clar per organitzar-se amb temps.