Un hombre con barba y chaqueta oscura aparece en un recuadro sobre la imagen de un edificio y un cartel amarillo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España
Rubén de Gracia ha lanzado una información que arroja esperanza a muchos que la creían perdida | Seguridad Social, Instagram, esp.xcatalunya.cat, @soydegracia
Actualidad

Rubén de Gracia, economista: 'Si no has cotizado, puedes cobrar una pensión'

Rubén de Gracia ha confirmado que siempre hay una puerta abierta para quienes pensaban que no tenían alternativas

Foto de Angélica Oyarzún
por Angélica Oyarzún

No todas las afirmaciones generan el mismo impacto. Algunas remueven la tranquilidad de quienes se sentían seguros hasta antes de escucharlas. Cuando una figura reconocida habla con claridad sobre temas que afectan a miles de personas, lo que antes parecía cerrado se convierte en posibilidad.

Ese es el efecto que ha tenido una reciente declaración del economista Rubén de Gracia. Sus palabras han abierto un nuevo escenario para quienes, por diversas razones, pensaban que ya no podían acceder a ciertos derechos. Y lo más relevante es que no se trata de una simple opinión, sino de algo contemplado por la ley.

Un hombre mayor sonriente con gafas y camisa azul está sentado con las manos detrás de la cabeza, frente a una computadora portátil, y en la esquina inferior izquierda hay una imagen del letrero del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España.
La primera opción mencionada por Gracia es para personas mayores de 65 años sin historial de cotizaciones | Seguridad Social, Robert Kneschke

Una posibilidad real para quienes no han cotizado

Rubén de Gracia ha explicado que sí es posible recibir una pensión, incluso sin haber cotizado nunca. Para muchas personas, esto representa un cambio de enfoque importante. Según detalla, hay dos formas de acceder a esta ayuda económica garantizada.

La primera opción es la pensión no contributiva de jubilación, pensada para personas mayores de 65 años sin historial de cotización. La segunda es la pensión no contributiva de invalidez, disponible entre los 18 y 65 años. En este caso, se requiere una limitación reconocida del 65 % o superior y bajos ingresos.

Ambas prestaciones no se basan en años de trabajo, sino en condiciones personales. Lo determinante es la residencia legal en España y los recursos económicos actuales. De esta forma, se protege a quienes no tienen respaldo en la Seguridad Social tradicional.

Una pareja de personas mayores sonríe mientras mira una tableta, con un frasco lleno de monedas etiquetado como
La segunda es la pensión no contributiva de invalidez es otra de las alternativas posibles | Getty Images, Getty Images Signature, shironosov, malamus-UK

Requisitos mínimos y cuantía mensual establecida

Para solicitar la pensión de jubilación, "es necesario haber vivido en España al menos 10 años desde los 16". "Con dos consecutivos, justo antes de pedirla", explica Gracia y agrega que también se exige no superar ciertos límites de ingresos anuales. Estos se ajustan en función de si la persona vive sola o en unidad familiar.

En el caso de la pensión por discapacidad, se requiere una residencia de cinco años, con los dos últimos consecutivos. Además, debe demostrarse el grado de capacidad reducida y no superar el umbral de renta. Estas condiciones garantizan un acceso justo y regulado a quienes cumplen con los criterios.

La ayuda mensual estándar asciende a unos 564 euros, repartidos en 14 pagas. Si conviven dos o más beneficiarios, la cantidad se reduce ligeramente por persona. Sin embargo, se garantiza un mínimo de 141 euros mensuales como base.

Montaje de un hombre mayor con un teléfono móvil y en el lado derecho un marco con una imagen de varios billetes de euro y una calculadora
La ayuda mensual estándar asciende a unos 564 euros, repartidos en 14 pagas | julydfg

Otras pensiones disponibles para familiares

Rubén de Gracia también detalla otras pensiones para casos de fallecimiento. Las más comunes son las de viudedad, orfandad y en favor de familiares. Cada una responde a situaciones específicas reguladas por ley.

En palabras del economista, “no son favores, son derechos reconocidos”. Estas ayudas mensuales permiten mantener un nivel básico de protección, incluso sin haber cotizado. Una noticia que puede cambiar la perspectiva de muchas personas.

