Es oficial: la AEMET alerta de 'lluvia persistente' en toda esta zona de España

Tras una semana marcada por calor extremo, el tiempo en España da un nuevo giro. El calor sofocante y las altas temperaturas comienzan a retirarse, dando paso a un escenario muy distinto. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso por precipitaciones "persistentes" en buena parte del país.

Con la transición entre masas de aire, la inestabilidad se intensifica en zonas específicas. Algunas regiones pasarán del calor extremo a una humedad prolongada y cielos cubiertos. Esta situación afectará a muchos ciudadanos durante las próximas horas.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Ola de calor: último golpe antes del cambio

Este lunes se despidió con temperaturas extremas en varios puntos del país. El valle del Guadalquivir, el sureste peninsular y las Islas Baleares se alcanzaron valores muy por encima de lo normal. Al mismo tiempo, se formaron tormentas en el este peninsular; un anticipo del cambio de tendencia.

A partir de este martes, la situación meteorológica da un giro claro. El nordeste peninsular será el primero en notar los efectos, con chubascos intensos acompañados de tormenta. Esta transición marca el fin oficial de la ola de calor que ha golpeado con fuerza durante días.

Lluvias persistentes en el norte: el gran aviso de la AEMET

La AEMET ha activado un aviso especial para el extremo norte de la península. A partir del miércoles, se espera lluvia constante que se mantendrá también durante el jueves. Esta situación afectará especialmente a comunidades como Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Durante estos dos días, las temperaturas bajarán notablemente en comparación con el inicio de la semana. Se espera un ambiente mucho más fresco y húmedo en contraste con el calor previo. En otras regiones, el tiempo se estabilizará, predominando los cielos despejados.

De cara al fin de semana, la previsión es más favorable, aunque no exenta de sorpresas. La AEMET señala que el domingo por la tarde podrían volver los chubascos en el interior del norte peninsular. Aunque no se prevén lluvias generalizadas, sí existe riesgo de tormentas puntuales.

España debe estar preparada, porque vivirá esta semana un fuerte contraste entre el calor extremo y la lluvia persistente. Las temperaturas, especialmente en el norte, se moderarán tras los picos alcanzados en el sur y este. Es necesario estar atentos a las alertas de la AEMET.