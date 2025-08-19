És oficial: l'AEMET alerta de 'pluja persistent' a tota aquesta zona d'Espanya

Després d'una setmana marcada per calor extrema, el clima a Espanya fa un nou gir. La calor sufocant i les altes temperatures comencen a retirar-se, donant pas a un escenari molt diferent. L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha emès un avís per precipitacions "persistents" a bona part del país.
Amb la transició entre masses d'aire, la inestabilitat s'intensifica en zones específiques. Algunes regions passaran de la calor extrema a una humitat prolongada i cels coberts. Aquesta situació afectarà molts ciutadans durant les pròximes hores.
Ona de calor: últim cop abans del canvi
Aquest dilluns es va acomiadar amb temperatures extremes en diversos punts del país. El vall del Guadalquivir, el sud-est peninsular i les Illes Balears van assolir valors molt per sobre del normal. Al mateix temps, es van formar tempestes a l'est peninsular; un avançament del canvi de tendència.
A partir d'aquest dimarts, la situació meteorològica fa un gir clar. El nord-est peninsular serà el primer a notar-ne els efectes, amb ruixats intensos acompanyats de tempesta. Aquesta transició marca el final oficial de l'ona de calor que ha colpejat amb força durant dies.
Pluges persistents al nord: el gran avís de l'AEMET
L'AEMET ha activat un avís especial per a l'extrem nord de la península. A partir de dimecres, s'espera pluja constant que es mantindrà també durant dijous. Aquesta situació afectarà especialment comunitats com Galícia, Astúries, Cantàbria i el País Basc.
Durant aquests dos dies, les temperatures baixaran notablement en comparació amb l'inici de la setmana. S'espera un ambient molt més fresc i humit en contrast amb la calor prèvia. En altres regions, el temps s'estabilitzarà, predominant els cels serens.
De cara al cap de setmana, la previsió és més favorable, tot i que no exempta de sorpreses. L'AEMET assenyala que diumenge a la tarda podrien tornar els ruixats a l'interior del nord peninsular. Encara que no es preveuen pluges generalitzades, sí que existeix risc de tempestes puntuals.
Espanya ha d'estar preparada, perquè viurà aquesta setmana un fort contrast entre la calor extrema i la pluja persistent. Les temperatures, especialment al nord, es moderaran després dels pics assolits al sud i a l'est. Cal estar atents a les alertes de l'AEMET.