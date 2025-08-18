El Meteocat anuncia lluvias durante 48 horas seguidas: Dónde afectarán

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido nuevos avisos por episodios de lluvias intensas que afectarán a diversas comarcas del territorio entre el lunes 18 y el miércoles 20 de agosto. El organismo advierte de que las precipitaciones podrán superar los 20 litros por metro cuadrado en solo 30 minutos.

Según el comunicado, el grado de peligro se sitúa en un máximo de 2 sobre 6, lo que corresponde a un nivel amarillo. Pese a que no se trata de la alerta más elevada, Meteocat insiste en extremar la precaución en los desplazamientos y en los puntos donde se suelen registrar acumulaciones de agua.

Lluvias acompañadas de tormenta y piedra

Los mapas de evolución del riesgo muestran que las lluvias se concentrarán especialmente en el norte y noreste de Catalunya. Igualmente, podrían registrarse chubascos en otros puntos del territorio. El aviso destaca que las precipitaciones no vendrán solas: a menudo irán acompañadas de tormentas eléctricas.

Además de la lluvia intensa, Meteocat señala la posibilidad de rachas fuertes de viento, sobre todo en el prelitoral y áreas de montaña. Este factor incrementa el riesgo de caída de ramas, árboles y objetos mal asegurados. Se recomienda asegurar elementos exteriores como toldos o macetas.

Evolución del episodio

El episodio de lluvias intensas comenzó el lunes por la tarde, con un nivel de riesgo de 2/6. Continuará activo durante toda la jornada del martes y parte del miércoles. Según la previsión, el martes será el día más complicado, con áreas del Pirineo, Prepirineo y la Catalunya Central en aviso por acumulaciones significativas en intervalos cortos.

Durante la madrugada del miércoles, el riesgo tenderá a localizarse en comarcas interiores, como Osona, Bages y Anoia, y a medida que avance la jornada, se espera que el fenómeno pierda intensidad hasta desaparecer a última hora del día.

Zonas más afectadas

Los mapas publicados por Meteocat señalan que el lunes y martes la franja norte del país, desde las comarcas pirenaicas hasta la costa del Maresme, es la más vulnerable al episodio. El miércoles, en cambio, la alerta se restringirá principalmente a áreas más reducidas en el interior de Catalunya.

En total, más de una veintena de comarcas se verán en algún momento bajo aviso amarillo por precipitaciones intensas. La distribución del fenómeno será de carácter local, lo que significa que no todas las localidades de una misma comarca experimentarán la misma afectación.

Un verano marcado por la inestabilidad

El episodio de lluvias llega tras varias semanas de calor intenso y tormentas intermitentes que han marcado el verano en Catalunya. Aunque las precipitaciones alivian la sequía acumulada, el hecho de que se concentren en tan poco tiempo genera problemas de escorrentía, inundaciones locales y daños agrícolas.

Con este aviso, Catalunya afronta tres días de especial vigilancia meteorológica. Aunque el nivel de peligro no es de los más altos, la intensidad puntual de los chubascos puede causar incidencias relevantes. Por ello, las autoridades llaman a la prudencia y a seguir de cerca las recomendaciones oficiales.