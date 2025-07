La nueva serie de TV3 que triunfa en audiencia en su estreno

TV3, la televisión pública de Catalunya, parece haber encontrado una fórmula de éxito que, si bien no es nueva, ha demostrado una vez más su increíble eficacia. La nostalgia y la calidad de las grandes producciones internacionales han aterrizado con fuerza, provocando un auténtico terremoto en las tardes catalanas y dejando claro qué es lo que el público quiere ver.

El resultado de esta apuesta ha sido tan contundente que ha superado incluso las expectativas más optimistas, consolidando una estrategia que podría marcar el camino a seguir para la cadena en los próximos meses. Un clásico moderno ha sido el responsable de este fenómeno, uno que ha teñido de aristocracia y elegancia británica los hogares de Cataluña.

El huracán Crawley aterriza en Cataluña

El pasado lunes, la vida de la familia Crawley y su servicio irrumpió en la sobremesa de TV3 con el estreno de Downton Abbey. La aclamada serie británica, una de las ficciones más galardonadas de la pasada década, no solo cumplió, sino que arrasó. El primer episodio, con su impecable doblaje al catalán, congregó a una media de 263.000 espectadores, logrando una espectacular cuota de pantalla del 21,8%. Son unos datos similares a los de 'Com si fos ahir', que volverá en septiembre. E incluso mejores al capítulo final de temporada de dicha serie, que no llegó al 20 %.

| YouTube

Estas cifras son especialmente significativas por la franja horaria en la que se producen. Lograr casi un 22% de share a primera hora de la tarde es una hazaña que demuestra el poder de convocatoria de esta producción. El público ha respondido con entusiasmo, como reflejan las redes sociales, donde muchos usuarios aplaudieron la iniciativa de TV3 de recuperar esta joya televisiva, elogiando la calidad del doblaje y compartiendo la emoción de revivir o descubrir por primera vez las intrigas de Highclere Castle.

La ficción británica se impone

La estrategia de TV3 no se detuvo en los Crawley. Justo después, la cadena programó el estreno de otra serie británica, "Els Durrell", que logró mantener el interés de una parte importante de la audiencia. El primer capítulo de esta ficción familiar ambientada en Corfú reunió a 169.000 espectadores (16,3%), aunque el segundo notó un ligero descenso hasta los 122.000 televidentes (13,7%). Aun así, el tándem británico funcionó a la perfección.

Este éxito, sin embargo, proyecta una sombra sobre la ficción de producción propia. La serie "Delta", una de las grandes apuestas de la temporada de 3Cat ambientada en las Terres de l'Ebre, cerró su primera temporada con datos mucho más modestos: 153.000 espectadores y un 10,8% de cuota.

| YouTube

Aunque fue líder en su franja nocturna, la comparación en términos de rendimiento con "Downton Abbey" es inevitable y deja sobre la mesa un debate sobre las preferencias de la audiencia. El fenómeno británico ha demostrado tener un tirón que, por ahora, la ficción local no ha conseguido igualar con la misma contundencia.

Mientras las series importadas celebran su éxito, los pilares de TV3 se mantienen inamovibles. Los Telenotícies volvieron a ser, un día más, los espacios más vistos de la jornada, demostrando su liderazgo absoluto. El Telenotícies Migdia fue el rey indiscutible con 396.000 espectadores y un 30,8% de share, seguido muy de cerca por la edición Vespre, que congregó a 384.000 personas (28,2%).

La apuesta de TV3 por la ficción británica de calidad ha resultado ser un acierto rotundo que ha revitalizado su parrilla estival. La pregunta que queda en el aire es si este éxito servirá para inspirar futuras producciones propias o si, por el contrario, consolidará un modelo basado en la importación de grandes éxitos internacionales. Sea como sea, parece que este verano, en Catalunya, se hablará con acento británico. Y no soo en Salou.