La audiencia sentencia sobre capítulo final de 'Com si fos ahir': Críticas demoledoras

La serie de sobremesa de la televisión pública catalana cierra su octava temporada con unas cifras de audiencia espectaculares, consolidando el liderazgo de la cadena en una noche decepcionante para el público.

La expectación era máxima. Tras ocho temporadas acompañando las sobremesas de miles de catalanes, 'Com si fos ahir' se preparaba para emitir su capítulo final, un evento televisivo que prometía resolver las tramas que han mantenido en vilo a su fiel audiencia. La pregunta estaba en el aire: ¿lograría la ficción de TV3 una despedida a la altura de su trayectoria?

Las tramas se cerrarán de una forma muy sosa

Aunque, como veremos más adelante, los datos de audiencia han sido más que aceptables, los fans mostraron sus quejas por cómo se había desarrollado el final. Hubo tres tramas fuertes y ninguna acabó de gustar del todo. La primera de ellas era saber qué pasaría cuando Gemma descubriera que Toni fue el autor de la paliza al chico que había apuñalado a Toni Petit.

| TV3, XCatalunya, perets de Getty Images

Como era de esperar, Gemma se indignó y rompió con él. Una reacción que muchos han considerado exagerada. El público comprendía la actitud de Toni. La justicia no haría nada para meter en la cárcel al autor de la puñalada - quien además siguió acosando a Toni Petit - y actuó por su cuenta en un momento de calentón.

Por otra parte, se esperaba más de la trama de Esteve reteniendo a Marta. Poca intriga y una resolución rápida y sin graves riesgos para los personajes. Lo mismo con Ivan. El funeral de Diana - estando viva - y su resurrección no fue bien vista por el público. El personaje interpretado por Mercè Arànega estará en la temporada 9 y según una de las guionistas dará mucho de hablar.

Algunos seguidores de la serie no pudieron evitar comparar 'Com si fos ahir' con series míticas de la cadena como 'Nissaga de Poder'. Un usuario lo tiene claro: "Que vuelvan los Montsolís". Sin duda, eran unos finales de temporada totalmente diferentes. Finales abiertos, con mucha emoción, que dejaban al espectador intrigado durante todo el verano. Todavía se recuerda el final de temporada de 'Nissaga de Poder' en el que se resolvía el secuestro de Abril. Se escucharon disparos, se sabía que habría muertos, pero no se supo quiénes hasta el mes de septiembre. La gente especuló durante todo el verano.

No todo han sido críticas demoledoras pero cuesta encontrar opiniones favorables al desarrollo del episodio.

Un final con buena audiencia

El episodio emitido el domingo por la noche congregó a una media de 273.000 espectadores, alcanzando un buen 19,9% de cuota de pantalla. Una cifra ligeramente inferior a la audiencia de los capítulos diarios.

| TV3, XCatalunya

La cadena pública catalana preparó una programación especial para la ocasión, y la audiencia respondió, aunque las críticas en redes no tardaron en llegar. La previa llegó a picos de hasta 341.000 personas, evidenciando las ganas de los seguidores de vivir cada minuto de esta despedida. La gala posterior, que se emitió a una hora tan tardía como las once y tres cuartos de la noche, mantuvo cierto interés con 158.000 espectadores, un dato más que meritorio para esa franja horaria.

TV3, líder del domingo

La cadena pública cerró el día con una audiencia media del 13,2%, distanciándose notablemente de su principal competidor, La 1, que se quedó en un 8,2%. La 1 intentó competir con el estreno de 'Indiana Jones y el Dial del Destino', que, si bien obtuvo un buen dato con 180.000 espectadores y un 13,7% de share, no pudo contra la ficción de 3Cat.