El Meteocat actualiza la alerta por lluvia intensa: Así afectará desde ahora y mañana

El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualizado este miércoles sus avisos de riesgo. La previsión señala que tanto hoy como mañana se esperan chubascos muy intensos. La situación afectará especialmente a comarcas del litoral y prelitoral, donde la lluvia podría superar los 20 litros por metro cuadrado en solo media hora.

La alerta estará activa desde la tarde de este miércoles a partir de las 20:00 horas y se prolongará hasta mañana jueves a las 20:00 horas. El nivel de riesgo fijado por el Meteocat es 2 sobre 6, considerado moderado pero suficiente para llamar a la precaución de la población.

Lluvias acompañadas de tormenta y posible granizo

Los expertos avisan de que las precipitaciones no llegarán solas. A los chubascos se sumarán episodios de tormenta eléctrica y, de forma local, granizo. Este fenómeno, aunque puntual, puede causar problemas de tráfico y daños en vehículos aparcados al aire libre.

Las zonas más expuestas se sitúan en la franja central y noreste del país. Municipios de Girona, Barcelona y parte de Tarragona se encuentran dentro del aviso. En cambio, en Lleida y la Catalunya interior, el Meteocat no prevé riesgo significativo.

Evolución prevista durante las próximas horas

Según el Meteocat, el riesgo de precipitaciones será irregular a lo largo del día. Entre la medianoche y las primeras horas de la mañana, las lluvias afectarán a áreas concretas del litoral. Posteriormente, durante la franja de 12:00 a 18:00 horas, el aviso se intensificará y cubrirá más extensión.

A partir de la tarde del jueves, la previsión es que la inestabilidad se reduzca. El mapa elaborado por el organismo muestra cómo el riesgo disminuye progresivamente y al final del día la situación quedará normalizada.

Intensidad que puede superar los 20 mm en media hora

El umbral representativo que puede alcanzarse es superior a 20 mm en solo 30 minutos. Esa intensidad, si se da en puntos urbanos, puede provocar acumulaciones en calles y alcantarillado. Por ello, Protección Civil recomienda extremar precauciones en desplazamientos y evitar atravesar zonas inundables.

En el caso de carreteras, se pide circular con la máxima prudencia. Los Mossos d’Esquadra advierten de que las tormentas de verano, aunque de corta duración, provocan muchas salidas de vía por pérdida de control del vehículo.

Una alerta que coincide con episodios anteriores

No es la primera vez este verano que se activa un aviso similar. Durante las últimas semanas, el litoral catalán ha registrado episodios de lluvias intensas localizadas. Estos fenómenos responden al patrón de tormentas convectivas típicas de agosto, que descargan con fuerza en cortos períodos de tiempo.

El Meteocat insiste en que el nivel de aviso no significa que vaya a llover en toda Catalunya, sino que en las zonas marcadas puede darse con intensidad significativa. Por ello, recomienda seguir la evolución mediante sus canales oficiales y redes sociales.

Un episodio moderado pero que requiere atención

Catalunya afronta un episodio de lluvias intensas que se prolongará durante 24 horas. Aunque el nivel de alerta es moderado, las autoridades subrayan que conviene no bajar la guardia. La combinación de lluvia, tormenta y posible granizo hace recomendable tomar medidas preventivas.

El Meteocat continuará informando de la evolución del temporal. Mientras tanto, los vecinos de las comarcas más afectadas deberán prepararse para un miércoles y jueves de cielos grises, chubascos intensos y la necesidad de mucha precaución.