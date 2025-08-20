Oficial Meteocat: Alerta por riesgo de viento intenso en 4 comarcas desde la madrugada

Una atmósfera estable y mayormente tranquila ha caracterizado las condiciones meteorológicas de los últimos días en Catalunya. Esta situación de calma aparente está a punto de concluir por la llegada de un cambio significativo.

Un reajuste en la distribución de las masas de aire a nivel europeo alterará por completo el panorama. El viento, un fenómeno bien conocido en diversas zonas del territorio, se convertirá en el protagonista indiscutible. La transición hacia este nuevo escenario se producirá de manera bastante rápida durante la próxima madrugada de jueves.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualizado sus avisos ante una situación de peligro meteorológico por viento. La causa principal es el establecimiento de un intenso flujo de noroeste que barrerá parte de la comunidad.

| Canva

Este corredor de viento se canalizará a través de los valles y las cordilleras, ganando una fuerza considerable. Según la nota oficial, se ha activado una alerta de riesgo moderado, concretamente de nivel uno sobre una escala de seis. Se prevé la posibilidad de registrar rachas máximas que superarán localmente los veinticinco metros por segundo, lo que equivale a unos noventa kilómetros por hora.

El mestral, protagonista en las comarcas de Tarragona y Lleida

El impacto más extenso y significativo se espera en las comarcas del sur y poniente de Cataluña. El mestral, como se conoce a este viento de noroeste, soplará con especial virulencia en el valle del Ebro. Comarcas como el Baix Ebre, el Montsià, Baix Camp y la Ribera d'Ebre estarán en el epicentro del fenómeno.

La orografía de esta región actúa como un embudo natural, acelerando las corrientes de aire de forma notable. Este viento seco y racheado podría generar complicaciones en tareas agrícolas y en la conducción por viaductos y zonas expuestas. El episodio de viento será más persistente e intenso en las áreas elevadas del prelitoral tarraconense.

Una ventana de afectación muy definida: de madrugada hasta mediodía

Los mapas de evolución del peligro muestran un marco temporal muy concreto para este episodio de viento intenso. La alerta meteorológica se activará oficialmente a las dos de la madrugada y se mantendrá vigente hasta las dos de la tarde.

Las primeras horas de la mañana registrarán la máxima intensidad del fenómeno en la mayoría de las comarcas afectadas. A partir del mediodía, se espera una progresiva pero clara atenuación de la fuerza del viento en todo el territorio. Esta corta duración implica que las condiciones mejorarán sustancialmente de cara a la segunda mitad de la jornada del jueves.

Medidas de precaución

A pesar de ser un riesgo catalogado como moderado, es imprescindible adoptar medidas de precaución para evitar incidentes. Se recomienda asegurar todos aquellos objetos en balcones, terrazas y jardines que puedan ser desplazados por el viento.

| Canva

La conducción de vehículos de grandes dimensiones debe realizarse con extrema cautela, especialmente en tramos interurbanos y viaductos. Conviene evitar las actividades al aire libre en zonas de montaña y áreas forestales por el riesgo de caída de ramas. Es fundamental mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servei Meteorològic de Catalunya para seguir la evolución.