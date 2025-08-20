El Meteocat actualitza l'alerta per pluja intensa: Així afectarà des d'ara i demà

El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat aquest dimecres els seus avisos de risc. La previsió assenyala que tant avui com demà s'esperen ruixats molt intensos. La situació afectarà especialment comarques del litoral i prelitoral, on la pluja podria superar els 20 litres per metre quadrat en només mitja hora.
L'alerta estarà activa des de la tarda d'aquest dimecres a partir de les 20:00 hores i s'allargarà fins demà dijous a les 20:00 hores. El nivell de risc fixat pel Meteocat és 2 sobre 6, considerat moderat però suficient per cridar a la precaució de la població.
Pluges acompanyades de tempesta i possible calamarsa
Els experts avisen que les precipitacions no arribaran soles. Als ruixats s'hi sumaran episodis de tempesta elèctrica i, de manera local, calamarsa. Aquest fenomen, tot i que puntual, pot causar problemes de trànsit i danys en vehicles aparcats a l'aire lliure.
Les zones més exposades se situen a la franja central i nord-est del país. Municipis de Girona, Barcelona i part de Tarragona es troben dins de l'avís. En canvi, a Lleida i la Catalunya interior, el Meteocat no preveu risc significatiu.
Evolució prevista durant les pròximes hores
Segons el Meteocat, el risc de precipitacions serà irregular al llarg del dia. Entre la mitjanit i les primeres hores del matí, les pluges afectaran àrees concretes del litoral. Posteriorment, durant la franja de 12:00 a 18:00 hores, l'avís s'intensificarà i cobrirà més extensió.
A partir de la tarda de dijous, la previsió és que la inestabilitat es redueixi. El mapa elaborat per l'organisme mostra com el risc disminueix progressivament i al final del dia la situació quedarà normalitzada.
Intensitat que pot superar els 20 mm en mitja hora
El llindar representatiu que es pot assolir és superior a 20 mm en només 30 minuts. Aquesta intensitat, si es dona en punts urbans, pot provocar acumulacions en carrers i clavegueram. Per això, Protecció Civil recomana extremar precaucions en desplaçaments i evitar travessar zones inundables.
En el cas de carreteres, es demana circular amb la màxima prudència. Els Mossos d'Esquadra adverteixen que les tempestes d'estiu, tot i que de curta durada, provoquen moltes sortides de via per pèrdua de control del vehicle.
Una alerta que coincideix amb episodis anteriors
No és el primer cop aquest estiu que s'activa un avís similar. Durant les últimes setmanes, el litoral català ha registrat episodis de pluges intenses localitzades. Aquests fenòmens responen al patró de tempestes convectives típiques d'agost, que descarreguen amb força en curts períodes de temps.
El Meteocat insisteix que el nivell d'avís no vol dir que hagi de ploure a tot Catalunya, sinó que a les zones marcades pot donar-se amb intensitat significativa. Per això, recomana seguir l'evolució mitjançant els seus canals oficials i xarxes socials.
Un episodi moderat però que requereix atenció
Catalunya afronta un episodi de pluges intenses que s'allargarà durant 24 hores. Tot i que el nivell d'alerta és moderat, les autoritats subratllen que convé no abaixar la guàrdia. La combinació de pluja, tempesta i possible calamarsa fa recomanable prendre mesures preventives.
El Meteocat continuarà informant de l'evolució del temporal. Mentrestant, els veïns de les comarques més afectades hauran de preparar-se per a un dimecres i dijous de cels grisos, ruixats intensos i la necessitat de molta precaució.