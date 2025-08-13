Llega la felicidad a España: el brusco cambio de tiempo que se notará en muchos sitios

España atraviesa una semana marcada por un ambiente sofocante que ha condicionado el ritmo diario en amplias zonas del país. Tras jornadas de calor extremo, comienzan a sentirse cambios sutiles. En regiones del norte y el litoral mediterráneo, el aire parece transformarse, anticipando un giro en las condiciones.

Las altas temperaturas se resisten en puntos clave del interior, mientras el cielo empieza a mostrar signos de inestabilidad creciente. Este cambio no será homogéneo, pero sí perceptible en muchas regiones. Las próximas horas se presentan como un momento clave para entender lo que se avecina.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

Un cambio de masa de aire que pone fin a la ola de calor y cambia el tiempo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado: "Ya no se cumplen los criterios de ola de calor por extensión", anticipando el final del fenómeno. A partir de hoy, se prevé un descenso térmico claro en buena parte de la península, con especial incidencia en la mitad norte. “Es probable que las temperaturas se sitúen por debajo de los umbrales de ola de calor”, indican desde la institución.

Madrid, por ejemplo, pasará de los 40 °C del fin de semana a unos 35 °C, mientras en el Cantábrico se registrarán valores notablemente más bajos. Aun así, en el suroeste peninsular y algunas depresiones del nordeste, el calor extremo persistirá un poco más. El alivio será desigual, pero evidente en muchas áreas del país.

Alivio térmico a corto plazo casi en toda España

“El intenso calor, la convergencia de vientos y la energía del Mediterráneo caldeado provocarán tormentas que descargarán durante la tarde”, afirma el experto Samuel Biener. Se esperan lluvias fuertes de hasta 40 l/m² en el Prepirineo, Pirineo aragonés y catalán, además de zonas como Cuenca, Teruel, Albacete y Murcia. También llegarán chaparrones al Sistema Central, La Rioja, Navarra, País Vasco, Cantabria y Castilla y León.

| esp.xcatalunya.cat, Scopio Images, Muhammad Atif, Getty Images de Xurzon

Aunque termine la ola de calor, la Aemet advierte que “las temperaturas diurnas todavía serán muy elevadas en el cuadrante suroccidental y depresiones del nordeste”. Las mínimas seguirán por encima de los 22 °C en el sur peninsular, litoral mediterráneo y el valle del Ebro. De cara al jueves, el escenario cambia de nuevo, con una posible remontada térmica en amplias zonas del país.

Este respiro esperado representa un alivio para millones de personas, que podrán disfrutar de un entorno más llevadero, aunque sea por unas horas. Las temperaturas de hoy, serán una bocanada de aire fresco, un paréntesis amable en un verano intenso.