Festa Major de Gràcia 2025: Todos los detalles de los días más esperados

La Festa Major de Gràcia 2025 se celebra del 15 al 21 de agosto. El pistoletazo de salida lo marca el pregó desde el balcón del Districte en plaça de la Vila la tarde del 14 de agosto (19:15 h). Entre los imprescindibles de la semana:

Diada Castellera, domingo 17 a las 11:00 en plaça de la Vila.

Nit tranquil·la, lunes 18 desde las 20:00: sin conciertos ruidosos y con actividades de baja intensidad sonora.

Correfoc (infantil y adulto), martes 19 por la noche: llegada del infantil a las 21:00 y correfoc adulto a las 21:30.

Entrega de premios de los carrers guarnits, martes 19 a las 18:00 en plaça de la Vila.

Calles decoradas y espacios de fiesta

Este año participan 23 espacios engalanados en el concurso de carrers guarnits. Además de estas calles, la fiesta se reparte por plazas clave como plaça del Sol, plaça de les Dones del 36, plaça Rovira i Trias o plaça de la Virreina, y escenarios como la Plaça del Folk (Tradicionàrius) o el espai de sostenibilitat en el carrer d’Abdó Terradas.

| El Periódico

Apunta dos ferias útiles:

Fira d’artesans en plaça de la Virreina (14–21 de agosto, 12:00–22:00).

Fira en plaça del Diamant (15–21, 10:00–23:00).

Atracciones en Jardinets de Gràcia (12–25 de agosto; los días de Festa Major, hasta las 02:00).

Movilidad, mapa y accesos

Durante la Festa Major, la Vila es peatonal de 21:00 a 05:00 (del 15 al 21). Se restringe el tráfico dentro del perímetro Pg. de Gràcia – Gran de Gràcia – Lesseps (lado mar) – Trav. de Dalt – Escorial – Trav. de Gràcia – Bailèn – Còrsega. Para visitar los carrers guarnits hay accesos recomendados que, en momentos de aglomeración, pueden convertirse en accesos obligatorios.

Puntos clave del mapa: Punt Lila en plaça de la Revolució (con horario ampliado cada noche), itinerarios seguros señalizados para volver en transporte público y puntos de información en plazas principales.

Cómo llegar y moverse (metro, FGC y bus)

Metro: líneas L3 y L5 (paradas como Fontana, Lesseps, Diagonal). Jueves 14/08 el servicio se alarga hasta las 02:00; las noches del 15 y 16/08 hay servicio continuo. L4 no presta servicio entre Verdaguer y Trinitat Nova durante la fiesta; habrá bus especial para las estaciones afectadas.

FGC: estación Gràcia (Pl. Gal·la Placídia).

Bus: líneas diurnas (D40, H6, V17, etc.) y NitBus (N0, N4, N5, N6, N24). Algunas líneas pueden modificar recorrido; sigue la señalización en calle.

Consejo práctico: entra por accesos recomendados y evita llegar en coche; además de cortes, el aparcamiento es muy limitado.

Consejos rápidos para disfrutar (y cuidar el barrio)

Horarios familiares: mañanas y primeras horas de la tarde en plazas como Joanic o Virreina.

Noche con calma: aprovecha la nit tranquil·la (18/08) para pasear y ver guarnidos sin música amplificada.

Respeto vecinal: sigue los sentidos de paso en calles decoradas; no subas a estructuras ni retires elementos del decorado.

Punt Lila y Energy Control: atención y acompañamiento en plaça de la Revolució con horarios ampliados cada noche.

Accesibilidad: hay espacios reservados para movilidad reducida en actos multitudinarios y visitas adaptadas a refugios y campanario (consulta plazas en punto de info).

| Festa Major de Gràcia

Algunas preguntas que la gente se hace

¿Se puede entrar con coche al barrio?

No. Del 15 al 21, entre 21:00 y 05:00, la Vila es zona peatonal; solo acceden vecindario y servicios por puntos concretos.

¿Qué día se anuncian los premios de los carrers guarnits?

El martes 19 de agosto a las 18:00 en plaça de la Vila.

¿Habrá metro toda la noche?

Sí, las noches 15 y 16 de agosto. El 14/08 se alarga hasta las 02:00.