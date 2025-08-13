Arriba la felicitat a Espanya: el brusc canvi de temps que es notarà a molts llocs

Espanya travessa una setmana marcada per un ambient sufocant que ha condicionat el ritme diari en àmplies zones del país. Després de jornades de calor extrema, comencen a notar-se canvis subtils. En regions del nord i el litoral mediterrani, l'aire sembla transformar-se, anticipant un gir en les condicions.
Les altes temperatures es resisteixen en punts clau de l'interior, mentre el cel comença a mostrar signes d'inestabilitat creixent. Aquest canvi no serà homogeni, però sí perceptible en moltes regions. Les pròximes hores es presenten com un moment clau per entendre el que s'acosta.
Un canvi de massa d'aire que posa fi a l'onada de calor i canvia el temps
L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha assenyalat: "Ja no es compleixen els criteris d'onada de calor per extensió", anticipant el final del fenomen. A partir d'avui, es preveu un descens tèrmic clar en bona part de la península, amb especial incidència a la meitat nord. "És probable que les temperatures se situïn per sota dels llindars d'onada de calor", indiquen des de la institució.
Madrid passarà dels 40 °C del cap de setmana a uns 35 °C, mentre que al Cantàbric es registraran valors notablement més baixos. Tot i així, al sud-oest peninsular i algunes depressions del nord-est, la calor extrema persistirà una mica més. L'alleujament serà desigual, però evident en moltes àrees del país.
Alleujament tèrmic a curt termini gairebé a tot Espanya
"La intensa calor, la convergència de vents i l'energia del Mediterrani escalfat provocaran tempestes que descarregaran durant la tarda", afirma l'expert Samuel Biener. S'esperen pluges fortes de fins a 40 l/m² al Prepirineu, Pirineu aragonès i català, a més de zones com Conca, Terol, Albacete i Múrcia. També arribaran ruixats al Sistema Central, La Rioja, Navarra, País Basc, Cantàbria i Castella i Lleó.
Encara que acabi l'onada de calor, l'Aemet adverteix que "les temperatures diürnes encara seran molt elevades al quadrant sud-occidental i depressions del nord-est". Les mínimes seguiran per sobre dels 22 °C al sud peninsular, litoral mediterrani i la vall de l'Ebre. De cara a dijous, l'escenari canvia de nou, amb una possible remuntada tèrmica en àmplies zones del país.
Aquest respir esperat representa un alleujament per a milions de persones, que podran gaudir d'un entorn més suportable, encara que sigui per unes hores. Les temperatures d'avui seran una alenada d'aire fresc, un parèntesi amable en un estiu intens