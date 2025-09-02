Hay que estar preparados: Mario Picazo lanza un inesperado aviso sobre el calor

El mes de septiembre comienza con contrastes marcados en la atmósfera y cambios importantes que afectarán a distintas zonas del país. Aunque el tiempo parece estable, las previsiones no dejan indiferente a nadie. Uno de los meteorólogos más conocidos de España ha compartido un aviso que conviene tener en cuenta durante esta semana.

El cielo ofrece señales claras de que el ambiente va a cambiar en pocos días y será notorio en varias regiones. Ya se ha anunciado que durante las primeras semanas de este mes, el ambiente estará más fresco, podría tener cielos nublados y algunas lluvias puntuales. Sin embargo, Mario Picazo ha sorprendido con un pronóstico protagonizado por un fenómeno bien conocido por todos los españoles.

Frentes débiles en el norte, sin ser lo más importante

Durante esta semana, un tren de frentes atlánticos irá rozando el norte peninsular, dejando lluvias en Galicia, Cantábrico y áreas del noreste. Estas precipitaciones serán intermitentes, pero en algunos momentos podrían volverse más intensas, incluso con tormentas. Sin embargo, no se espera un temporal duradero, sino chubascos puntuales que afectarán sobre todo al extremo norte.

En otras zonas como Aragón o Cataluña también podrían producirse lluvias locales, similares a las vividas recientemente. En cambio, en el sur y el este del país, los cielos estarán más despejados. Las temperaturas seguirán siendo agradables en la primera mitad de la semana, con máximas por debajo de los 30 grados en buena parte del interior.

El regreso del calor: el aviso de Mario Picazo

La verdadera noticia llega en la segunda mitad de la semana, cuando el calor volverá a ser protagonista. Mario Picazo ha alertado de una subida acusada de temperaturas, especialmente en el sur. Los termómetros volverán a registrar valores que rozan o superan los 40 °C.

En ciudades como Córdoba, Sevilla, Jaén o Murcia, se esperan máximas por encima de los 37 °C entre viernes y domingo. También en el centro peninsular se prevé un ascenso térmico progresivo. Madrid pasará de los 27 °C actuales a 32 °C en pocos días.

Noches tropicales y contrastes en el país

El Mediterráneo mantendrá mínimas elevadas, sin bajar de los 23–24 °C, lo que garantiza noches tropicales en la costa. En cambio, ciudades del norte como León, Burgos o Valladolid tendrán mínimas por debajo de 10 °C. La inestabilidad que marca la diferencia térmica será notable entre regiones.

Las islas Canarias seguirán con temperaturas estables, pero con nubosidad en el norte y posibilidad de lloviznas leves. La previsión confirma que el calor se intensificará en el sur, mientras el norte seguirá marcado por la entrada de frentes.