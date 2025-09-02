Confirmado por la AEMET: esta será la comunidad en la que necesitarán el paraguas hoy

España ha comenzado la semana con un panorama meteorológico muy desigual que marca diferencias notables entre el noroeste y el resto del país. Mientras algunas zonas mantendrán cielos despejados y temperaturas cálidas, otras verán cómo el agua vuelve a ser protagonista.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido sus previsiones para este martes. Y hay una región en la que el paraguas será indispensable y deberán estar preparados para recibir lluvia copiosa. Se espera un cambio en las condiciones climáticas que afectará especialmente a la zona que ha sido señalada por la AEMET.

| Satjawat Boontanataweepols Images, AEMET

Galicia, bajo la lluvia desde hoy

Si bien, el día de ayer, los chubascos acompañados de tormentas, sorprendieron a algunas zonas de Cataluña y Baleares, hoy, solo Galicia recibirá la lluvia. Será la única comunidad autónoma donde las lluvias se dejarán sentir con fuerza este martes. La Agencia Estatal de Meteorología confirma precipitaciones durante buena parte del día, sobre todo en el oeste.

Las provincias más afectadas serán A Coruña y Pontevedra, con acumulaciones de lluvias significativas en las primeras horas. Por otro lado, Lugo y Ourense también registrarán lluvias, aunque las recibirán de forma más intermitente.

Las temperaturas en Galicia oscilarán entre los 15 y 24 grados. El viento del suroeste aumentará la sensación de humedad, con rachas de hasta 40 km/h en zonas expuestas.

Tiempo estable en el resto de la Península

El resto de España vivirá un martes mucho más tranquilo en lo meteorológico. No se esperan lluvias abundantes en ninguna otra comunidad autónoma y predominarán los cielos despejados o con pocas nubes. Si bien, en algunas zonas cercanas al norte podría haber alguna llovizna, estas no serán significativas.

El centro peninsular y el sur mantendrán temperaturas veraniegas, con máximas que superarán los 30 grados en ciudades como Sevilla, Córdoba y Murcia. En Madrid, los termómetros rondarán los 32 grados.

La zona mediterránea, incluyendo Valencia, Alicante y Almería, también disfrutará de estabilidad atmosférica y temperaturas cálidas. El viento será flojo o en calma, ideal para realizar actividades al aire libre.

| Getty Images, Sergeyparanchuk, MD. REZUAL KARIM, filmfoto, Rustic Wanderlust, Rezual Karim Siam

Avance: más lluvia en el noroeste esta semana

Aunque hoy solo Galicia recibe precipitaciones, la situación se mantendrá similar en los próximos días. Entre el miércoles y el jueves continuarán las lluvias en el noroeste peninsular.

Para el resto del país, el tiempo seguirá estable hasta el viernes y el fin de semana. No obstante, el domingo podrían volver los chubascos al cuadrante noroeste.