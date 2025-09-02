Cal estar preparats: Mario Picazo llança un avís inesperat sobre la calor

El mes de setembre comença amb contrastos marcats a l'atmosfera i canvis importants que afectaran diferents zones del país. Encara que el temps sembla estable, les previsions no deixen indiferent ningú. Un dels meteoròlegs més coneguts d'Espanya ha compartit un avís que convé tenir en compte durant aquesta setmana.
El cel ofereix senyals clars que l'ambient canviarà en pocs dies i serà notori en diverses regions. Ja s'ha anunciat que durant les primeres setmanes d'aquest mes, l'ambient serà més fresc, podria tenir cels ennuvolats i algunes pluges puntuals. Tanmateix, Mario Picazo ha sorprès amb un pronòstic protagonitzat per un fenomen ben conegut per tots els espanyols.
Fronts febles al nord, sense ser el més destacable
Durant aquesta setmana, un tren de fronts atlàntics anirà fregant el nord peninsular, deixant pluges a Galícia, Cantàbric i àrees del nord-est. Aquestes precipitacions seran intermitents, però en alguns moments podrien tornar-se més intenses, fins i tot amb tempestes. Tanmateix, no s'espera un temporal durador, sinó ruixats puntuals que afectaran sobretot l'extrem nord.
En altres zones com Aragó o Catalunya també podrien produir-se pluges locals, similars a les viscudes recentment. Amb tot, al sud i a l'est del país, els cels estaran més serens. Les temperatures continuaran sent agradables a la primera meitat de la setmana, amb màximes per sota dels 30 graus a bona part de l'interior.
El retorn de la calor: l'avís de Mario Picazo
La veritable gran notícia arriba a la segona meitat de la setmana, quan la calor tornarà a ser protagonista. Mario Picazo ha alertat d'una pujada acusada de temperatures, especialment al sud. Els termòmetres tornaran a registrar valors que freguen o superen els 40 °C.
A ciutats com Còrdova, Sevilla, Jaén o Múrcia, s'esperen màximes per sobre dels 37 °C entre divendres i diumenge. També al centre peninsular es preveu un ascens tèrmic progressiu. Madrid passarà dels 27 °C actuals a 32 °C en pocs dies.
Nits tropicals i contrastos al país
El Mediterrani mantindrà mínimes elevades, sense baixar dels 23–24 °C, cosa que garanteix nits tropicals a la costa. En canvi, ciutats del nord com Lleó, Burgos o Valladolid tindran mínimes per sota dels 10 °C. La inestabilitat que marca la diferència tèrmica serà notable entre regions.
Les illes Canàries continuaran amb temperatures estables, però amb nuvolositat al nord i possibilitat de plugims lleus. La previsió confirma que la calor s'intensificarà al sud, mentre el nord continuarà marcat per l'entrada de fronts.